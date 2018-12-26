长巴司机休息站被围殴·警方扣7男助查 7名涉及在东海岸大道甘孟休息站群殴的长途巴士司机及女招待员亲友的男子，已分别于昨晚及今日凌晨遭关丹警方扣留，协助调查。

7名男子包括长途巴士司机被警方带上关丹推事庭，申请扣留令以协助调查东海岸大道休息站群殴视频。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹26日讯）7名涉及在东海岸大道甘孟休息站群殴的长途巴士司机及女招待员亲友的男子，已分别于昨晚及今日凌晨遭关丹警方扣留，协助调查。

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关丹警区主任莫哈末诺助理总监证实，警方于昨晚10时左右，扣留了6名年龄介于32至44岁的男子，以协助调查东海岸大道甘孟休息站“女招待员亲友围殴长途巴士司机”一案。

他说，这群男子是于昨晚到警局自首后遭警方扣留，警方今早已向关丹推事庭申请庭令，扣留涉案男子4天，扣留日期从今日起计算，直到星期六为止。

他表示，警方援引刑事法典147条文，调查这起案件。

社交媒体前日流传一段视频，画面显示一名男司机被数人围殴，上载者引述目击者说法称，男司机在甘孟休息站点餐时，遭女店员无礼回应“耐心点吧！Babi”，引起男司机不满出言教训：“不要这么无礼，小心我打你”，但非真的动手。

然而，男司机在用餐完准备发车时遭群殴。视频画面可见，在场至少有5人对司机拳打脚踢。

大道管理公司报警调查

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大道管理公司ANIH有限公司昨天针对有关视频发表声明证实，该群殴视频发生12月24日下午1时30分，公司已报警处理，以针对视频进行调查。

大道管理公司表示，对于事件发生深表遗憾，如果调查显示员工有错，公司将依据程序采取行动，同时澄清，员工的所为仅代表个人，且有违公司形象与原则。为保护公众治安与和谐，大道管理公司不会对有关暴力行为妥协。

疑拒付全额买椰浆饭肇事

疑拒绝付全额购买椰浆饭，导致长途巴士司机遭围殴。

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莫哈末诺说，根据警方初步调查，该名32岁的长途巴士司机仅以1令吉购买原价3令吉的椰浆饭，引起女招待员的不满。

他说，根据女招待员的口供，大道休息站摊位的椰浆饭原价3令吉，并以特惠价2令吉出售给长期顾客，如巴士司机、罗里司机及其他长期顾客。

“长途巴士司机理应付2令吉购买椰浆饭，但是，他当时只付了1令吉，引发他与女招待员之间的口角。”

他表示，女招待员投诉遭人拍打头部及踢了一下，所以到警局报案。

“警方根据女招待员的口供，传召长途巴士司机到警局录口供，并于今日凌晨1时15分在关丹警局范围扣留了这名长途巴士司机。”