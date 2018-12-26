赴韩整容失败“生不如死” ·狮城明星美发师要提告 新加坡当地明星美发师李荣达远赴韩国整容，却整出一副“衰”样，让他气到想提告！

左为李荣达整容前；右图是整容后的样子。

（新加坡26日讯）新加坡当地明星美发师李荣达远赴韩国整容，却整出一副“衰”样，让他气到想提告！

广告

目前人在中国的李荣达在平安夜通过自己的IG社交媒体宣布“整容失败”，并在圣诞节早上上载了两支整容手术后的自拍短片。

他在IG上称，韩国整形医院的本地业务顾问不负责任，四个整容手术项目“全失败”，害他“生不如死”。

李荣达昨天（12月25日）接受《联合晚报》的电访说，他是在9月尾飞到韩国整容，结果出现了很多问题，他指医院的本地顾问在过去三个月没有回应他的诉求，于是忍无可忍把整容失败的事情公诸于世。

手术后，李荣达双眼的眼角下垂，让他看起来好像知名鞋子品牌“Hush Puppies”的商标腊肠狗造型。他说：“在整容前，我有一双‘凤眼’，现在看起来好像一对倒霉眼！”

他更透露，右眼角内也长出了类似肉瘤的肿块，他问了本地医生，劝他把肿块割除。

广告