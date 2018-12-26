脚车罗里争道骑士被撞·视频曝光引网民热议 脚踏车与罗里争道，司机和骑士双双被捕，司机表示并没有故意撞骑士，希望在场的德士司机能挺身而出，说明当天情况。

（新加坡26日讯）脚踏车与罗里争道，司机和骑士双双被捕，司机表示并没有故意撞骑士，希望在场的德士司机能挺身而出，说明当天情况。

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司机骑士双双被捕

一名罗里司机与一名脚车骑士上周六（22日）早上，在巴西立第三通道和巴西立坡交界处起冲突。罗里司机不满骑士挡道而鸣笛，骑士却挥手打落罗里的侧镜，结果罗里车身向左一晃，骑士被撞倒在地。视频曝光后，掀起网民热议，甚至肉搜骑士的身份，批判其行径。

针对此事，警方受询时证实，35岁的脚踏车骑士和57岁的罗里司机双双被捕。

据悉，司机是张胜仲，因鲁莽驾驶被捕，而骑士艾力克，则在鲁莽骑行和恶作剧的罪名下被捕。

罗里超车被骑士打落侧镜

新明日报联系上外号“阿仲”的罗里司机，他表示，骑士在前方骑行，挡住了车道，因此尝试超车，结果对方拍下侧镜，发出了声响，吓了他一跳。

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“我听见‘砰’一声后，以为与右边的德士发生碰撞，才下意识的把车子转向左边，谁知道却撞上了骑士。”

他坚称，不是故意撞骑士，希望德士司机看到报道后，能挺身而出，说明当天的情况。

司机愿和解盼停止骂战

张胜仲表示，周一（24日）和骑士先后抵达警局，曾一度碰面，对方显得冷漠，但自己愿意和解，更盼望各方停止骂战。

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“当我看着他时，他只是冷漠地笑，没有太多的交流。”

另外，张胜仲表示，他不认同网民肉搜，并作出攻击性言论，觉得大家应该克制。“虽然要找出真相，但也要有限度，到了这个地步，应适可而止。”

对于骑士打下侧镜，抢走手机的做法，张胜仲认为，过去了就不必在意。

“我事后曾要求互换身份证资料，以处理保险事宜，但对方称没有身份证，当下也并未报警。我一直以来都愿意和平解决。”

张胜仲表示，他从早上9时左右接受问话，直到下午5时左右才离开。

“本以为只是录口供，但随后被告知自己被捕，涉事的罗里也得被扣留至少一星期。”

他保释后于当晚回家，但担心无法驾罗里这段时间会影响渔场的工作。