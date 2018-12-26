八旬嬷闯红灯遭撞倒·大马籍司机被捕助查 这起车祸发生于本月22日下午4时9分，地点在宏茂桥1道及2道的路口，一名阿嬷擅闯红灯时，被一辆轿车撞飞。

（新加坡26日讯）八旬嬷闯红灯遭撞倒，马来西亚籍的轿车司机被捕助查。

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这起车祸发生于本月22日下午4时9分，地点在宏茂桥1道及2道的路口，一名阿嬷擅闯红灯时，被一辆轿车撞飞。

据网上流传的视频，这名身穿白色上衣及黑色长裤的阿嬷在行人道转为红灯时，擅自过马路。

她快速地跑过第一个路段，随后见前方的车辆正在等着转右，稍等了几秒才往前奔走。

在阿嬷的身后交通顺畅，不少车辆呼啸而过，甚至阿婆有一度差点被一辆黑色轿车撞倒，她却依然面不改色直行，岂料说时迟那时快，当阿嬷尝试闪躲银色轿车，却不知何故无法及时停止脚步，银色轿车也无法及时刹车，一头撞上阿嬷。

阿嬷被抛飞后，卧地不起，司机立即下车查看，路边也有好心司机停车，下车协助。

据悉，男司机是大马人，由于没有新加坡地址，暂时被扣留在新加坡接受调查。

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警方证实在上述时间接获通报，一名81岁的女子被送往陈笃生医院治疗，62岁的男子被捕，案件仍在调查中。