赶流行爱面子·卖肾买iPhone毁一生 安徽的24岁男子小王，2011年时为了赶流行，加上爱面子，不惜到黑市卖肾，来购买当时新上市的iPhone4s。

（图：网络照）

（安徽26日讯）安徽的24岁男子小王，2011年时为了赶流行，加上爱面子，不惜到黑市卖肾，来购买当时新上市的iPhone4s。

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近日他向媒体表示，这个决定，毁了他的下半生。

小王说，他出身在中国的普通家庭，买不起昂贵的苹果手机，但身为果粉的他，7年前为了得到“同学羡慕的目光”，透过中介联络上湖南郴州的一间黑市医院，用2.2万元人民币（约1.3万令吉）卖掉自己的一颗肾脏。当时认为：“一个肾就够了，要2个干嘛？还不如把多的卖掉。”

虽然卖肾后，成功获得同学们的仰慕，但因他是在恶劣的环境下接受手术，导致他的伤口受到感染，从此健康不断恶化，直到家人发现不对劲，把他送医时，他的肾功能早已严重受损。

而他卖掉的肾脏，后来被买家用15万元人民币加1万美元买下，钱由黑市仲介、黑市医生瓜分。

由于身体状况愈来愈差，小王多年来经常要洗肾，渐渐连生活都不能自己打理，只躺在床上依靠家人照顾。他也被迫放弃学业。