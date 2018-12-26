女子遇关卡大塞还中途被弃·搭长巴赴隆6变12小时 狮城女搭长途巴士到吉隆坡游玩，岂料遇上关卡塞车、行程延误，还一度滞留在中途休息站两小时，6小时车程变12小时。

（新加坡26日讯）狮城女搭长途巴士到吉隆坡游玩，岂料遇上关卡塞车、行程延误，还一度滞留在中途休息站两小时，6小时车程变12小时。

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滞留休息站2小时

陈小姐告诉记者，她两周前计划周末旅行，购买了一张30元的单程票后，于上周五（21日）晚上11时35分，乘搭Season Express的巴士到吉隆坡游玩。岂料，行程频频延误，一度还被巴士司机遗弃在柔佛新邦令金休息站，她等了足足两个小时，才搭上另一班通往吉隆坡的巴士。

“出发时，黄金坊的巴士已经有延误，大约40名乘客等到凌晨1时才出发。”

随后，长途巴士通过新加坡关卡后，碰上交通阻塞，导致受困在长堤约3小时，直到凌晨4时30分才通过新山关卡。

“原以为巴士会顺利开往吉隆坡，谁知巴士停在柔佛新邦令金的休息站，司机要求乘客下车等待另一辆巴士。他们没有事先通知，抵达休息站时，才说另一辆巴士在永平，30分钟后会抵达。”

陈小姐表示，她期间拨打多通电话，无人接听，直至早上7时，电话才接通。

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“我们当时也尝试联络巴士公司，但没有人回应。”

另一趟巴士最终在早上8时30分抵达休息站，结果原本只需6小时的车程，变成了12个小时。

陈小姐表示，巴士公司已道歉，但她希望巴士公司多加注意，避免相同事件再发生。

长巴公司：因塞车延误针对乘客在休息站等上两个小时，Seasons Express发言人哈兹克表示，原本在休息站接送乘客的巴士，当日因交通拥堵，导致巴士迟迟无法抵达。

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“若是等原来的巴士抵达或许需要两三个小时，我们才决定派遣另外一辆巴士前往休息站。”