涉走私值800万香烟．3本地被告24万保释 9名涉及逾800万令吉香烟走私案的本地和印尼人今日被提控上庭，被告都不认罪，推事允准3名本地被告以总数24万令吉保释，印尼籍被告则继续被扣留，案件择定在2019年1月23日过堂。

所有被告在面控后被庭警押离法庭。（图：星洲日报）

（柔佛．丰盛港26日讯）9名涉及逾800万令吉香烟走私案的本地和印尼人今日被提控上庭，被告都不认罪，推事允准3名本地被告以总数24万令吉保释，印尼籍被告则继续被扣留，案件择定在2019年1月23日过堂。

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涉案的3名本地人及6名印尼籍被告，于今早8时35分被押送至丰盛港推事庭面控。

3名本地告分别是莫哈末拉查里（43岁）、莫哈末法依祖纳英（26岁）及莫哈末祖基菲里（31岁）；6名印尼籍人士则是赛慕亚玛、戴斯尔、苏立兴、慕克立兹阿都拉、赞扎米及拉末。

9名被告被控于2018年10月10日凌晨3时，在丁加洛2垦殖区内真巴卡路的GeniusFactors私人有限公司，涉嫌拥有1205万支总值807万6214令吉40仙的各种品牌走私香烟。

上述物品是在2012年关税通令（禁止入口物品）下被禁止入口，因此被告违反1967年关税局法令第135（1）（d）条文，并可在相同法令的第135（iii）条文下被控。

一旦罪成，9名被告可被判罚款不少于这些物品价值的10倍及不超过20倍，或是监禁不超过3年，或两者兼施。

1被告控收藏走私烟本地被告莫哈末拉查里也面对另一项控状，指他于10月13日傍晚6时，在丁加洛4垦殖区美罗4路收藏1606万支总值1072万8080令吉的走私烟。

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上述物品是在2012关税通令（禁止入口物品）下被禁止入口，因此被告违反1967年关税局法令第135（1）（d）条文，并可在相同法令的第135（iii）条文下被控。

一旦罪成，被告将可被判罚款不少于这些物品价值的10倍及不超过20倍，或是监禁不超过3年，或两者兼施。

此案推事为玛扎娜，主控官是慕哈末，9名被告的代表律师则是依斯干达沙。

当通译员念出控状时，9名被告皆不认罪，推事允准莫哈末拉查里以10万令吉保外，其中今日必须缴付3万令吉，而在1月前则须缴清另7万令吉。

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莫哈末法依祖纳英及莫哈末祖基菲礼则需分别缴付7万令吉保释金，其中今日必须缴付2万令吉，1月前则需缴清5万令吉。

另6名印尼籍被告则将继续被扣留。