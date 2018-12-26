黄振渊：努力服务选民．“刘贤镇善良慷慨” 砂人联党都东支部主席黄振渊指出，前科学工艺及环境部长丹斯里刘贤镇的离世，让人联党失去一位杰出而忠诚的党员，愿他的灵魂得到安息。

刘贤镇（右二）于1957年与黄志渊、徐源富及孙冠群前往新加坡求学时合影。（图：星洲日报）

（砂拉越．诗巫26日讯）砂人联党都东支部主席黄振渊指出，前科学工艺及环境部长丹斯里刘贤镇的离世，让人联党失去一位杰出而忠诚的党员，愿他的灵魂得到安息。

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他称，刘贤镇与他的家人关系密切，他的先父于1957年亲自陪同他大哥黄志渊、大嫂孙冠群、刘贤镇及徐源福（后来成了刘贤镇的妹夫）乘船前往新加坡求学。刘贤镇毕业于新加坡南洋大学银行管理系。

他说，刘贤镇于1982年首次当选为泗里街国会议员，以81票击败行动党的候选人张守江，他过后也成功于1986、1990、1995、1999及2004年蝉联国会选举，连任6届国会议员。

黄振渊指出，刘贤镇在任期内，为泗里街人民努力服务，平易近人、待人友善。令泗里街人民赞不绝口的是，凡有选民在吉隆坡需要住宿或医疗援助，刘贤镇伉俪总是乐于提供援助，泗里街许多选民都会记住他的善良和慷慨。

不曾错过南大校友联欢活动“刘贤镇的身体状况于过去9年来欠恙，我的大哥总是非常关心他的健康。由于刘贤镇的夫人潘斯里魏顺莲也是南洋大学的校友，他们在南洋大学校友会上遇见刘贤镇伉俪。虽然他的健康不佳，但是他们在过去9年中从未错过两年一度的南洋大学校友联欢活动，最后一次参加南洋大学校友会聚会是于今年3月，这表明他对南洋大学有深厚的感情。”

他说，刘贤镇多年来一直担任南洋大学校友会主席，在这段难过的时刻，他和都东支部执委会为刘贤镇夫人和家人祷告。