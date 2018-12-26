网页改写廖中莱旧闻·捏造敦马批评林吉祥 “不建新大马宁离希盟”言论热议中，又有网页散播假新闻添乱。别有居心者在部落格平台开设网页，改写旧闻捏造事实，将马华前总会长拿督斯里廖中莱的旧闻，改写成首相敦马哈迪“将行动党赶出希盟”的假新闻。

左图：Fakta Tv被揭发照抄旧闻，再“张冠李戴”将廖中莱的谈话“套进”马哈迪的口里捏造假新闻，指马哈迪将毫不犹豫把行动党踢出希盟，企图混淆是非。右图：“将行动党踢出希盟”的假新闻仅有6段文字，其中5段照抄《每日新闻》的有关廖中莱谈话的旧闻。

（吉隆坡26日讯）“不建新大马宁离希盟”言论热议中，又有网页散播假新闻添乱。别有居心者在部落格平台开设网页，改写旧闻捏造事实，将马华前总会长拿督斯里廖中莱的旧闻，改写成首相敦马哈迪“将行动党赶出希盟”的假新闻。

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这则以Fakta Tv为名，在部落格平台wordpress上刊登的假新闻，志期为22日，文中捏造马哈迪针对行动党依斯干达公主诚国会议员林吉祥的谈话，力数林吉祥“不自量力”想当首相、更指他是一位不可相信的领袖、没有个人价值与斗争目标的人。

但是，经记者查证，证实该平台上所刊登的文字，都是马来报章《每日新闻》在2017年12月17日刊登的旧闻，即廖中莱指林吉祥意欲在第14届大选后当首相，将会对国家带来毁灭性后果。

Fakta Tv有关马哈迪“毫不犹豫”将行动党赶出希盟的报道，只有6段文字，配上马哈迪以校友身份，出席苏丹阿都哈密学院校友会的晚宴照片。除了第一段的捏造文字，其余5段都是照抄《每日新闻》网站报道廖中莱的谈话，却把廖中莱的话“套进”马哈迪的口里，企图制造希盟的矛盾，嫁祸给马哈迪。

网页没引述

新闻来源出处

更甚的是，该则只有6段文字的网页假新闻，也没有引述新闻来源与出处，违反了新闻须注明来源的守则。

5段“张冠李戴”，照抄《每日新闻》网页报道廖中莱的谈话，却将话“套进”

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马哈迪口里的文字如下：“确实，林吉祥向来都为了私利而意图夺权，只有他自己知道要当首相或者副首相，但是，我们都知道他是一位不可信任的领袖。

“林吉祥是一位没有原则，没有斗争理念的领袖，过去他要求选民支持伊斯兰党，当伊党不受他控制时，他又转向支持马哈迪。

“这一切都只是为了他个人私利，甚至不惜出卖行动党的原则与目标，纵使该党立场反覆，他也擅长颠倒是非黑白，为了私利不惜一再U转立场。

“我相信，一旦反对党在第14届大选后执政，林吉祥当上了国家主要的领袖，届时将导致国家四分五裂，甚至崩坏瓦解。”