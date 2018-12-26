2014年圣诞节视频又疯传·警车被喷雪花是旧闻
2018-12-26 18:57
2014年圣诞节视频又疯传·警车被喷雪花是旧闻
网传巡警车在圣诞节遭一群民众以雪花喷雾喷射的旧视频，于昨日圣诞节再次被网民疯传在社交媒体上企图引起民众的恐慌。
（吉隆坡26日讯）网传巡警车在圣诞节遭一群民众以雪花喷雾喷射的旧视频，于昨日圣诞节再次被网民疯传在社交媒体上企图引起民众的恐慌。
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为此，吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰回应指出，该视频的案件是发生于2014年的圣诞节夜晚，而视频再次被疯传在社交媒体相信是为了扰乱公共秩序，影响民众庆祝圣诞节。
“这则视频是旧闻被循环使用，其实圣诞节当天在隆市没有任何事情发生。”
据了解，这起事件是于2014年圣诞节凌晨12时30分左右发生在隆市金河广场前的路段，当时大批年轻人在倒数活动结束后逗留在该处，并拿着所买的雪花喷雾互相喷射取乐，一些大胆的年轻人在看到巡逻车经过时，还一拥而上朝巡逻车喷射雪花。
警方在事发后也有针对这起巡逻车被袭击事件开档调查。
不过记者发现，这个时长1分42秒的视频，在昨天又被网民上传到脸书及优管视频上，并被一些网民四处传开。
文章来源：星洲日报·2018.12.26
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