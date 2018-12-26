2014年圣诞节视频又疯传·警车被喷雪花是旧闻 网传巡警车在圣诞节遭一群民众以雪花喷雾喷射的旧视频，于昨日圣诞节再次被网民疯传在社交媒体上企图引起民众的恐慌。

这个关于巡逻车在圣诞节倒数活动上遭好玩的年轻人一拥而上以雪花喷雾狂喷的视频，其实是发生在2014年的事件。

（吉隆坡26日讯）网传巡警车在圣诞节遭一群民众以雪花喷雾喷射的旧视频，于昨日圣诞节再次被网民疯传在社交媒体上企图引起民众的恐慌。

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为此，吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰回应指出，该视频的案件是发生于2014年的圣诞节夜晚，而视频再次被疯传在社交媒体相信是为了扰乱公共秩序，影响民众庆祝圣诞节。

“这则视频是旧闻被循环使用，其实圣诞节当天在隆市没有任何事情发生。”

据了解，这起事件是于2014年圣诞节凌晨12时30分左右发生在隆市金河广场前的路段，当时大批年轻人在倒数活动结束后逗留在该处，并拿着所买的雪花喷雾互相喷射取乐，一些大胆的年轻人在看到巡逻车经过时，还一拥而上朝巡逻车喷射雪花。

警方在事发后也有针对这起巡逻车被袭击事件开档调查。

不过记者发现，这个时长1分42秒的视频，在昨天又被网民上传到脸书及优管视频上，并被一些网民四处传开。