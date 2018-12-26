前科学工艺及环境部长．刘贤镇逝世明举殡 前任科学工艺及环境部长丹斯里刘贤镇于12月25日4时45分，安息于吉隆坡双威私人医院，享寿积闰86岁。

刘贤镇（中）生前从政多年，在各方面建树良多。（档案照）

（砂拉越．诗巫26日讯）前任科学工艺及环境部长丹斯里刘贤镇于12月25日4时45分，安息于吉隆坡双威私人医院，享寿积闰86岁。

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刘贤镇的灵柩将于12月28日上午8时空运回诗巫，预计上午9时55分抵达诗巫机场后，移柩新福源堂，并于上午11时举行追思礼拜，随即发引还山，安葬于光远慈善社墓园。

刘贤镇是在1936年出生于诗巫，60年代初参加人联党，自此开始了50余年的从政生涯。他于2012年推出自传《我的自传──追求诚信与公义》，讲述一生故事。

他于1960年代初担任诗巫市议员长达17年，亦曾受委诗巫市议会主席一职。

1982年竞选泗里街国会议席，并连任6届国会议员；他于1974年出任地方政府房屋部政务次长，为期2年，在1976年调任科学工艺及环境部政务次长，长达10年。

他于1987年任科学工艺及环境部副部长，1990年升任部长，长达15年。

刘贤镇秉性正直、勤政爱民、竭诚服务国家、社会与人民，在各方面建树良多。他为国为民的功勋受到各方的认可，多次获政府、官方册封勋衔，他于2005年获国家元首封赐丹斯里勋衔，此外多个学术与专业团体也颁发各种相关的金牌、奖项和荣誉给他。

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患病不忘行善

多年前，刘贤镇因患病而致肢体行动有障碍，但却坚强地不停自我鍜炼克服疾病、患病期间亦不忘行善，仍心系民生福利和热心公益慈善活动。南大校友会全国联委会于2015年在厦门进行活动，身为南洋大学校友的刘贤镇堂不辞路途遥远随同参加，以示支持。