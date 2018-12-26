肚子颈项皆有伤·卧尸沟渠男疑遭谋杀 昨早在北海王裕好路超全点心茶楼旁沟渠发现的华裔男子尸体，肚子有2道伤口，颈项也有被抓伤的痕迹，疑遭人谋杀。

王睦凭（右二）向孙意志讲述哥哥的情况。（图：星洲日报）

（槟城．北海26日讯）昨早在北海王裕好路超全点心茶楼旁沟渠发现的华裔男子尸体，肚子有2道伤口，颈项也有被抓伤的痕迹，疑遭人谋杀。

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死者已证实是48岁的王木好，他是于昨日凌晨3时许出门后就没回家，他的弟弟直到11时许，接获友人告知以上消息。

威北警区主任诺再尼助理总监说，警方初步调查，发现王木好的肚子和颈项有伤痕，因此援引刑事法典302条文，从谋杀角度调查此案。

“初步了解，死者肚子的伤口相信是遭利器刺伤，此外，他的右腿也有痕迹。”

他说，死者被发现时，身上有一个装有手机、钞票及烟叶盒的塑料袋，但钱包和身份证不翼而飞。

他说，警方于早上10时30分接获民众投报，当时预测王木好已毙命七八个小时，警方随后查看附近商店的电眼，但都没摄录到死者出现的身影。

弟：不知为何在案发地点

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弟弟王睦凭受询时说，哥哥未婚，与母亲居住在北海美宝花园的老家，平时都是在凌晨3时许步行到附近的阿波罗市场从事散工。

“哥哥每天都是走路去工作，但今天为何会走到这里（案发地点），我也很不明白。”

他说，哥哥向来都有头晕的毛病，也患有羊癫症，平时都有服药。

“我于24日晚上10时多回家时，看到他时，还交代他要把门锁好。”

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王木好被发现时身穿线条上衣及黑色短裤，双手握拳，他也是拉惹乌达咖哩面之家东主的胞弟。

峇眼惹玛州议员孙意志接获通知后，也到现场了解情况，并慰问家属。