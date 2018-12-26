李联斌：盼加强合作．打造云南大马旅游产品 云南省希望与大马加强旅游方面的合作，特别是热门的新马泰路线的规划，加入新的资源，设计出更具吸引力的旅游产品。

云南省媒体代表团访问马中友好协会，李联斌（右四）赠送纪念品予马吉德，左起为吕良克、黄汉良、陈颂和陈凯希，右起为宗霞、马岳波和刘红。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）云南省希望与大马加强旅游方面的合作，特别是热门的新马泰路线的规划，加入新的资源，设计出更具吸引力的旅游产品。

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云南省精神文明建设指导委员会办公室专职副主任李联斌说，中国共有56个民族，单在云南省就有25个当地的土族，是中国西南部少数民族最多的一个省分。

李联斌率领的一带一路媒体团，致力推动云南省与东南亚国家的经济和社会合作，以开发新旅游资源，从而促进区域的人文社会和经济发展。

马吉德：致力促进合作

前来访问马中友好协会的云南代表团员包括云南省新闻办对外新闻与网络宣传管理处副处长宗霞、主任科员李婵娟、云南网总编辑刘红及云南新闻广播电视台新闻频道副总监马岳波等。马中友好协会则由会长拿督马吉德、秘书长陈凯希、副秘书长陈颂与财政拿督黄汉良接待。

马吉德说，云南省与大马有许多相似的地方，而且是中国面向东盟尤其是中南半岛的其中一个重要窗口，马中友好协会愿意在经贸、文化艺术、青少年交流、体育和旅游领域扮演桥梁角色，促进云南与马来西亚在各领域建立更密切的合作。