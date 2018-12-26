洪来喜：促进往来．“可增马中航线” 宗乡青慈善与教育基金会主席拿督斯里洪来喜表示，中国一带一路倡议下，马中交流日益密切，两国间民间的互通有无和融通繁荣，给予两国民间更多空间及舞台发展经济。

洪来喜（左四）与南京市侨办代表考察团进行交流。左起为周飞、盛艳和万可，右起为何颖、张颖华、涂建新和符建基。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）宗乡青慈善与教育基金会主席拿督斯里洪来喜表示，中国一带一路倡议下，马中交流日益密切，两国间民间的互通有无和融通繁荣，给予两国民间更多空间及舞台发展经济。

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他说，大马未来可以增加航线至中国其他省县市，更多航线才能促进更多双边往来，马中关系必须友谊永固，才能对世界和平、经济推动做出最大的贡献。

洪来喜是在宴请中国南京市侨务代表团时这么说。

另外，南京市侨务办公室符建基副巡视员则期待通过此次国际考察交流，能呼吁大马人能到南京、江苏省旅游、投资和经商。

他指出，此访也藉机推广南京市栖霞高新技术产业开发区。该开发区是中国整个华东地区的重点发展区，交通发达便捷，具有长江最大的现代化集装箱码头，距离南京国际机场40分钟车程。

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