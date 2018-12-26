发电机故障失控·载石船翻覆2死1失踪 船翻，2死1失踪！一艘载石船因发电机故障导致船舵失控，闪避其他船只时遇上大浪而翻覆，船上9名外籍船员当中6人获救，2人死亡，1人仍失踪。

因发电机故障而酿意外的载石船MV AMANDA是在帕劳共和国注册。

（柔佛．边佳兰26日讯）船翻，2死1失踪！一艘载石船因发电机故障导致船舵失控，闪避其他船只时遇上大浪而翻覆，船上9名外籍船员当中6人获救，2人死亡，1人仍失踪。

广告

上述海上意外昨日下午2时许，发生在哥打丁宜丹绒士邦海域3.3海里处，船上当时有7名孟加拉籍船员及2名中国籍船员，均为男性，年龄介于23至51岁。

6船员获救

大马海事执法机构柔州主任阿米努丁今日在边佳兰丹绒本哥利码头召开新闻发布会，汇报当局搜救行动的进展，并强调搜救工作将继续进行。

他指出，截至今日上午，获救的船员分别是5名孟加拉船员及一名中国船员，证实遇难的是47岁的孟加拉籍船员莫哈末仄何阿里及46岁的中国籍船员唐耀宗，另一名孟加拉籍船员生死未卜。

“我们已通知中国驻马来西亚大使馆，也通知孟加拉当局，搜救行动目前仍进行着，搜索范围也扩大至120平方海里。”

他指出，载石船发生意外的海域是在大马海域范围，尚未触及新加坡及印尼海域，基于船只翻覆后遇上大浪，当局须分秒必争进行搜救工作，以免船只漂至其他国家的海域，届时将对行驶中的船只构成影响。

广告

“我们会在船只翻覆的范围附近，以及船只沉下的海域进行搜索。”

他指出，载石船是在帕劳共和国注册，事发前从边佳兰本伦格（Belungkor）朝迪沙鲁航行，在上述案发地点失事后，由该处附近的一艘渔船施救，救出了船上6名船员，而获救者之后被送到四湾政府诊所接受治疗。

他表示，事发后，当局连同陆军、水警、消拯局等多个单位组成救援队伍，当局也出动3艘巡逻船进行搜救，并在昨晚7时45分发现2名船员的遗体。

另一方面，大马海事执法机构柔州副主任沙尼法指出，柔州今年截至目前共发生3宗类似的船难，较早前曾有载沙船在峇株巴辖及直落拉勿尼亚海域翻覆。

广告

遇难的中国籍船员唐耀宗。