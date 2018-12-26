厕所问题与友争吵推撞·妇女头撞墙死 2名华裔妇女因厕所卫生起争吵，不料在争吵时发生推撞，混乱中其中一人失衡跌倒，头部撞到墙壁，当场重伤身亡。

（吉隆坡26日讯）圣诞节起口角酿命案！

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2名华裔妇女因厕所卫生起争吵，不料在争吵时发生推撞，混乱中其中一人失衡跌倒，头部撞到墙壁，当场重伤身亡。

这起命案于昨天早上9时50分，发生在甲洞美娜园某公寓，死者是租户。

据了解，死者古玉乐（译音，65岁，面档员工）甫搬进事发单位约2个月，昨日因面档没营业而留在家，不料却因为厕所是否有冲干净的问题，和嫌犯（60岁）在住家门口发生冲突。

据悉，2人的争吵声引起邻居注意，不料邻居找来死者住在楼下的家属时，发现死者已浴血昏倒在地不起，死者外甥探其气息时，死者已断气身亡。

嫌犯以为死者仅昏厥

本以为死者只是昏厥的嫌犯，这时才感到害怕但为时已晚，警方抵达现场后即当场将其逮捕助查。

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据知，死者虽刚搬进租屋，但脾气不好，常和家人及雇主起争执，因此多次换工及搬家。

冼都警区主任山姆格莫迪助理总监指出，事发时警方接获投报指公寓内发生命案，警方赶往现场后，发现死者头部撞击到墙壁，头破血流重伤身亡。

他指出，警方初步调查显示嫌犯和死者是友人关系，2人因误会在门口吵架起肢体冲突，才酿成命案发生。

他说，警方已逮捕涉案嫌犯，并援引刑事法典302（谋杀）条文调查此案。