梵蒂冈教育宣言基金会．委瑞翔企业廖珣成为大使 瑞翔企业有限公司（GANO EXCEL）创办人兼董事经理廖珣成受委为梵蒂冈（Vatican）天主教教育宣言宗座基金会（Fondazione Gravissimumeducationis）大使。

西维尔奇主教（左）移交梵蒂冈天主教教育宣言宗座基金会大使勋章给廖珣成，右是皮尔诺\"基尔。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打26日讯）瑞翔企业有限公司（GANO EXCEL）创办人兼董事经理廖珣成受委为梵蒂冈（Vatican）天主教教育宣言宗座基金会（Fondazione Gravissimumeducationis）大使。

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他也是该基金会全球12名大使之一，更是亚洲首位受委的大使。

该基金会总秘书西维尔奇主教（ProfMsgr Guy-Rl Thivierge）联同联合国高等教育研究所主席皮尔诺"基尔（Pierre Jean Gire）日前前来大马，移交受委勋章和证书给廖珣成。

该基金会于2015年10月28日梵二文献《天主教教育》宣言颁布50周年之际由教宗方济各建立，该基金会的主要目标是肩负“科学研究发展”的使命，透过教育为建设未来作出贡献。

天主教教育目前在全球共有21万6000所学校，学生达6100万名学生；至于大学则有1760所，共1100万名学生。

参与世界营养饥饿计划

廖珣成在接受勋章仪式后在新闻发布会上说，他对于这项委任感到受宠若惊，虽然他不是天主教徒，但在接任这份使命后，他将会积极配合基金会的发展，第一个项目将会参与世界营养和饥饿计划。

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他说，该公司向来秉持“健康和幸福带给每个家庭”的宗旨，且也在很多贫困国家，包括柬埔寨等建设医药中心，提供当地居民免费医疗服务。

他说，该公司和基金会的使命及宗旨不谋而合，该基金会讲究的是人的本质价值观、容忍、博爱、跨文化和语言等，都是值得宣扬和维护的。

他说，他也将参与明年3月18日在梵蒂冈举办的基金会大使交流会，届时在进一步了解该基金会的运作后，才共同发挥和筹备更多的计划。