“兴兴”“靓靓”或提前回国．方天兴吁政府慎重考虑 华总会长丹斯里方天兴希望政府慎重考虑和中国提前解约，让“兴兴”和“靓靓”提前回国的问题。

（吉隆坡26日讯）华总会长丹斯里方天兴希望政府慎重考虑和中国提前解约，让“兴兴”和“靓靓”提前回国的问题。

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他说，熊猫是中国国宝，在世界各地都被誉为中国对外促进双边关系的“外交和亲善大使”，身价和身份尊贵，这点是有关方面需要慎重考量的。

盼广征民意收集看法

他希望政府继续广征民意，收集各方面的看法。

方天兴是前午在华总大厦接待中国侨联副主席黎静率领的访问团，在交流会上发表谈话。出席者包括华总永久名誉会长丹斯里吴德芳、署理总会长拿督钟来福、副总会长丹斯里吴添泉、隆雪华堂会长拿督翁清玉、副总秘书拿督陈耀星、中委拿督斯里洪来喜、拿督汪爱泉、张国安、法律顾问郑懿铭律师与华总大厦总执行长陈国明等，中国侨联方面包括广东省侨联联络部部长杨春华、文化部调研员谭一峰，以及侨胞服务中心副主任林辅毫等。

方天兴说，人民非常关注旅居我国的“兴兴”和“靓靓”最终是否会提前回国，因为水务、土地与天然资源部长希维尔最近指大马基于经费问题，可能有意缩短熊猫的租借期。

原有租借期为10年

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他说，原名“福娃”和”凤仪”的这对熊猫，是配合马、中两国建交40周年纪念，于2014年5月21日抵达我国，后来由国人取名为”兴兴”和“靓靓”。

他指出，原有的租借期为10年，中国熊猫目前已经旅居我国4年半，也产下了后代“暖暖”，但“暖暖”

已于去年11月14日因两年租期届满而回国。

另外，方天兴也表示，不论是广东侨联或是中国侨联，和华总都有多年渊源和保持密切关系，历任领导人，包括正、副主席等多年来都曾安排和华总与华社促进交流联谊，中国侨联的另一位副主席隋军，也在上周前来华总访问交流。

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也是广东省侨联主席的黎静在交流会上表示，华人华侨在大马的历史悠久，人数众多，尤其在华团和华社集体努力下，对维护、发展和弘扬华教和文化各个方面，作出了巨大贡献和成就，让人钦佩。

她说，侨联作为海外华人华侨的一个重要纽带，在促进文化交流，联谊和中马合作关系各领域，做到了“民心相通”，配合“一带一路”建设把它做得更好。

较早时，黎静一行人也在博物馆主席吴德芳的带领与陪同下，参观了华总属下的大马华人博物馆，并对展出内容给予好评且留下深刻印象。