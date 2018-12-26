车厂：伙伴儿子偷驾去大马．开顾客车“兜风”272公里 男子送车去“保养”，5天后取车竟发现爱车被人盗用，甚至开到马来西亚“兜风”272公里。车厂老板公开道歉称已向顾客赔偿。

（新加坡26日讯）男子送车去“保养”，5天后取车竟发现爱车被人盗用，甚至开到马来西亚“兜风”272公里。车厂老板公开道歉称已向顾客赔偿。

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一名姓刘的车主在脸书贴文申诉，于今年11月3日将爱车送去车厂保养，并打算5天后取回，岂料却出问题。

“我把车子交给车厂时，拍下了里程表的照片，取车后发现行驶了272公里的记录，当场吓了一大跳。”

车主表示，他与车厂老板对质，对方承认车子被一名生意伙伴的儿子偷偷驾走，还开到马来西亚。

“对方坦承，车内残留了很多烟灰，而行车记录器的记忆卡被人取出后，也没放回原位，就连车内的音响系统也被调至最大声。”

车主和车厂报警

事后，车主报警，并和车厂老板和生意伙伴及儿子三人摊牌。“对方承认驾着我的车，去了马国几个地方。”

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据悉，涉事的是一名20多岁青年，与他父亲已答应赔钱。

事件曝光后，车厂也于昨晚在其脸书贴文向这名车主道歉。贴文写道：“夜间偷偷潜入车厂驾走车子的人，并非我们的职员，我们已就此事报警。”

记者联络上车厂老板，他表示，已代涉事的青年向车主支付全额的赔偿金。

车主：2个月没收到赔偿

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车主在网上表示，双方协议私下解决后，过了两个月都没有收到对方的赔偿。

等了两个月后，车主决定在网上公开涉事者以及车行的资料，并提醒人要多加警惕。

车厂则在脸书澄清说，生意伙伴没尽力加快解决问题，自己只好替他垫付。