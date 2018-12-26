嘉联青华小数学金杯赛．力行夺团体冠军 第32届嘉联青全国华小数学金杯赛成绩出炉，全国学生个人组冠军由吉隆坡州立华小的朱瑞安同学荣获；雪州首邦市力行华小则包办个人组亚军和全国学校团体组第一名。

第32届嘉联青全国华小数学金杯赛得奖者与嘉宾合影。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）第32届嘉联青全国华小数学金杯赛成绩出炉，全国学生个人组冠军由吉隆坡州立华小的朱瑞安同学荣获；雪州首邦市力行华小则包办个人组亚军和全国学校团体组第一名。

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州立朱瑞安获个人冠军第32届嘉联青全国华小数学金杯赛早前已在全国各地分区盛大举行，共有524间华小派出学生代表参加，参赛学生多达2848名。

该比赛日前下午在雪隆嘉应会馆进行比赛闭幕礼暨全国赛颁奖礼，并由大马嘉联会总会长陈晋宗主持。

陈晋宗致词时指出，该会一贯非常重视教育事业，并希望通过每年举办的嘉联青全国华小数学金杯赛，能让优胜者带动更多学生实现学习数学知识的良性循环。

另外，本届全国筹委会主席钟胜强在闭幕礼总结时说，该赛事今年的报名人数比往年更多，也感谢各协联办单位成员令本届赛会圆满完成。

出席者包括雪隆嘉应会馆会长邹寿汉及马来西亚嘉联青总团长廖栯祥等。

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第32届嘉联青全国华小数学金杯赛得奖者与嘉宾合影。（图：星洲日报）