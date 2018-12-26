内阁成员 官员随行 . 阿邦佐向总主教贺节 （古晋26日讯）首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂拉越各族和谐共处及互相尊重，是如此独特和珍贵的画面，希望宗教组织和单位继续以维护社会和谐为宗旨，落实更多有利的宗教活动，让社会更和平。

主宾们享用美食。左起为阿迪巴迪奥再曼、砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长阿都卡林、天主教古晋总教区总主教傅云生、砂首长阿邦佐哈里、砂首长夫人祖玛安妮、砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长花蒂玛阿都拉、砂代州务秘书夫人伊菲琳、砂代州务秘书查奥沙米翁及古晋总教区荣休总主教钟万庭。

（古晋26日讯）首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂拉越各族和谐共处及互相尊重，是如此独特和珍贵的画面，希望宗教组织和单位继续以维护社会和谐为宗旨，落实更多有利的宗教活动，让社会更和平。

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他感谢天主教组织过去多年义务为砂拉越贡献良多，尤其在服务社群方面，这也是宗教教学中的其中一项基础。砂拉越的确很特别，也成为全马唯一成立“其他宗教单位”的州属，主要处理伊斯兰以外的宗教事务。

阿邦佐哈里说，这是前首长丕显斯里阿德南所带动的政策，而他上位后也继续阿德南遗志，推动其他宗教事务。今年，砂政府也增加“其他宗教单位”拨款，期望来临的2019年能拨出更多款项。

“我已有新方案协助增加砂拉越收入，那就是征收5％石油产品销售税措施，上苍给予砂拉越领土石油和天然气的优势，因此砂政府也必须与人民共享资源和成果。”

阿邦佐哈里昨日（25日，星期二）出席天主教古晋总教区总主教傅云生圣诞门户开放活动，在致词时如是说。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）



阿邦佐哈里（右）与傅云生交谈甚欢。