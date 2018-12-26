薛华东：联邦拨款不足 . 警车没钱修 沦摆设品 （古晋26日讯）人联党署理秘书长薛华东抨击联邦政府，从砂拉越取走天然资源即原油，却对在砂拉越的联邦部门拨款不足，导致美里中央警署的警车及摩哆车，好些都无法获得正常维修及面对无法启动窘境。

警车若因无钱维修不能启动而沦为摆设品，那叫警力如何有效维持治安工作？

（古晋26日讯）人联党署理秘书长薛华东抨击联邦政府，从砂拉越取走天然资源即原油，却对在砂拉越的联邦部门拨款不足，导致美里中央警署的警车及摩哆车，好些都无法获得正常维修及面对无法启动窘境。

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他今日发文告说，由砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜日前披露，“旅游城”美里中央警局面对种种基本设施不足的窘境。

同时，他指，有关情况竟严重到连警车及摩托都因拨款不足，使到多辆警车无维修而无法启动并沦为摆设品，令人感到震惊。

薛华东全力支持也是人联党领袖的李景胜就有关不良事件，向武吉阿曼警察总部反映，要求紧急解决此事，毕竟，警务人员是维持治安工作者，须配备装备来防范及扑灭罪案。

他强调，随着上述事件遭揭发，目前尚不知砂州其他的联邦政府部门是否也都面对类似的问题。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）