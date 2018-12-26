教部：孩童提前入学．两检测由专家提供 教育部指出，孩童提前入读一年级必须通过的两项检测都是由教育领域的专家所组成的小组所提供，从2003年开始推行。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）教育部指出，孩童提前入读一年级必须通过的两项检测都是由教育领域的专家所组成的小组所提供，从2003年开始推行。

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“有关筛检测验否决孩童入学权利、让孩童饱受压力的说法并不正确，此举是为了确保有关孩童真的适合提早入读一年级，不论是在精神上还是阅读能力上已经做好准备。”

教育部发文告指出，申请的孩童必须通过简单的书写检测和简短的面试，两者都在各州进行，通过的孩童才能入读一年级。

针对《自由今日大马》网站于12月20日的报道“政府受促检讨6岁以下孩童入学程序”以及星报12月22日题为“幼童难以提早入学”的报道，教育部发文告解释。

文告指出，当局给予提早入学的宽限条件是孩童（我国公民）必须在1月2日至15日一年级入学时年满6岁。

“这些孩童必须已经修读学前教育课程或幼稚园，并且符合所规定的标准，适合者才能入读小学一年级。”

文告说，申请提前入学可以通过填写表格PMA01，可以从邻近的县教育局或州教育局获取表格。

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文告指出，教育部感谢各造对此课题的关注，包括槟城消费人协会（CAP）所提出的看法，未来在检讨各项改善措施时当局会纳入考量。