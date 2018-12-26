3大桥工程展延 . 穆斯林青运有话说 （古晋26日讯）针对工程部长巴鲁比安宣布峇丹鲁巴大桥、伊干大桥及红武岸大桥兴建工程展延，穆斯林青年运动（ABIM）砂分会有话说！

（古晋26日讯）针对工程部长巴鲁比安宣布峇丹鲁巴大桥、伊干大桥及红武岸大桥兴建工程展延，穆斯林青年运动（ABIM）砂分会有话说！

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该会今日透过文告指出，巴鲁比安的宣布掀起“千层浪”，包括砂基本设施发展及交通部助理部长（沿海道路）拿督朱莱希诺拉威指，砂政府将继续落实有关工程等。

“朱莱希也指，砂政府也接获联邦政府透过工程部发出的信函，通知有关工程展延。”

穆斯林青年运动砂分会希望，砂政府同心协力，想方设法解决问题，满足民众对有关设施的需求，特别是在提供良好道路衔接前提上。

同时，该会相信，人民大多明白政府所面对的财务限制。然而，以此原因来展延如此重要的工程，对人民来说又未免过于简单。因此，希望联邦政府提供更具说服力的说明，解释工程遭展延的原因。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）