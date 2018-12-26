建国契约首轮会议细节 . 砂3日开会后公布 （古晋26日讯）由首相敦马哈迪主持的联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议取得正面进展，出席会议的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将于明年1月3日召见砂咨询委员会后，对外公布有关会议的内容细节。

（古晋26日讯）由首相敦马哈迪主持的联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议取得正面进展，出席会议的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将于明年1月3日召见砂咨询委员会后，对外公布有关会议的内容细节。

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第一次会议于本月17日在布城举行，除了首长之外，代表砂拉越政府出席的是砂州律政司拿督达拉玛目，而同样来自砂拉越的工程部长巴鲁比安也是指导委员会成员之一。

阿邦佐哈里昨日（25日，星期二）出席天主教古晋总教区总主教傅云生圣诞门户开放活动后，接受记者询及有关会议时，形容那是一项正面的会议，期间他也清楚表明砂拉越针对1963年大马建国契约的立场，包括哪些能够协商，哪些不能妥协。

他举例，122D条文是可协商的部分，该条文是关乎财务事宜。无论如何，他表明会于明年1月3日与砂拉越咨询委员会会商后，他承诺会对外公布有关会议的相关内容细节。

“我们已经针对1963年大马建国契约提出砂拉越的立场，包括数个重要项目，我们会对外公布有关细节。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）