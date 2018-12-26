各族不分宗教信仰到贺 . 圣诞节 舞狮 财神助兴 （古晋26日讯）砂拉越就是不一样！友族圣诞节开放门户庆典不仅获各民族及不同宗教信仰人民出席，现场还有华人传统文化的舞狮，甚至是大头娃娃造型的财神爷也来助兴，让人耳目一新。

财神爷出现在圣诞节开放门户活动上，让人感到惊喜。

（古晋26日讯）砂拉越就是不一样！友族圣诞节开放门户庆典不仅获各民族及不同宗教信仰人民出席，现场还有华人传统文化的舞狮，甚至是大头娃娃造型的财神爷也来助兴，让人耳目一新。

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此特别场景，就出现在昨日（25日，星期二）举行的石隆门区州议员拿督亨利吉纳圣诞节开放门户活动上。

■锣鼓声中 唱诗报佳音

亨利吉纳受访时表示，今年圣诞节很不一样，到访者在华人的舞狮锣鼓声响中，伴随着报佳音合唱团美妙的歌声一起欢庆圣诞节。

他说，到访其开放门户活动的来宾，不止是当地人民，还有来自西马柔佛的游客也来同欢共庆佳节，让他们感受砂拉越各族人民不分彼此欢庆佳节的方式。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）



圣诞节活动上，舞狮的锣鼓声伴随着报佳音合唱团美妙歌声，十分不一样。

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砂首长阿邦佐哈里（右二）与夫人祖玛安妮（右）向石隆门区州议员亨利吉纳（右三）贺节。