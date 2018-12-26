中国猪肉产品禁带回国．从1.5万台币提高至30万．台湾重罚带入境 中国非洲猪瘟疫情持续蔓延，台湾为了防堵病毒入侵，宣布全面禁止从中国入境者挟带的任何猪肉与产品，并提高罚款20倍，从原有的1万5000新台币，提高至30万新台币。

（台湾．台北26日讯）中国非洲猪瘟疫情持续蔓延，台湾为了防堵病毒入侵，宣布全面禁止从中国入境者挟带的任何猪肉与产品，并提高罚款20倍，从原有的1万5000新台币，提高至30万新台币。

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台湾农委会呼吁旅客，在入境时不可携带生鲜或未煮熟的加工猪肉产品，包括香肠、火腿等。

除了个人挟带，网购电商也加入防疫行例，在网购平台全面下架中国猪肉产品，更在双11购物节时，自动拦截1800件由台湾网民购买的猪肉产品。

台湾农委会宣布，从2019年1月2日起，启动“厨余养猪户转用饲料及退场辅导方案”，而云林县已从即日起全面禁止厨余养猪，并喷洒消毒水，以防疫情扩散。

重要数据

什么是非洲猪瘟？

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非洲猪瘟病毒（Africa Swine Fever，ASF），在1921年首次在非洲肯亚发现，因此命名为非洲猪瘟。疫情原本只在非洲大陆，1960年代传到欧洲、俄罗斯等地区，今年则在中国大规模爆发，成为亚洲首个感染地区。

感染非洲猪瘟的猪只，特征为发高热及皮肤呈现紫斑点，全身内脏出血，尤以淋巴结、肾脏和肠粘膜最明显，潜伏期为4-19天，死亡率达100%。

中国首宗案例，始于中国农业农村部在8月3日宣布，在辽宁沈阳沈北新区发现疫情，造成47头活猪死亡，随后疫情逐渐蔓延至其他省市。截至12月24日，中国累积的猪瘟病例达101例。

中国官方确认疫情是从国外传入，但没有透露疫情传入原因。

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感染对象

非洲猪瘟传猪不传人，无论家猪或野猪，所有品种及年龄的猪只都会感染，目前尚无对治的药物和疫苗。

猪瘟病毒存活期可达1000天

根据台湾行政院农委会动植物防检局资料，非洲猪瘟病毒属于DNA病毒，不同环境下的生存期也有所不同，在冷藏猪肉可存活100天、冷冻猪肉更可长达1000天、猪舍1个月、粪便室温11天，并且不怕酸碱、低温，病毒非常强悍。

病毒以“接触传染”方式传播，可经由厨余、节肢动物、动物分泌物或排泄物、车辆及人员夹带等途径传播。

虽然不会感染人类，但人类会成为病毒的传播途径。

大家一起来守护猪

猪业者可以这样做：

●养猪场若以厨余喂养猪只，须符合蒸煮熟安全条件（达90度，持续1小时）

●因目前无药物或疫苗治疗，感染猪只须全面扑杀

●若业者自中国等疫区返马，须消毒及隔离一周

●发现猪只异常，应立即通报农业部与卫生部

民众可以这样做：

●不要从国外带肉类产品回国

●不要走私动物或其产品返国

●收到疫区猪肉制品时，立刻深埋或火焚销毁，或通报防检单位进行检验

●购买经屠宰卫生检查安全并盖有合格认证的猪只及猪肉产品