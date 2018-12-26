马佛基金会创立世界唯一．佛邮馆元旦开放 马来西亚佛教青年总会创办人之一的梁国兴，珍藏近40年逾5000张的佛教邮票献给马来西亚佛教发展基金会，促成了世界唯一的世界佛邮馆的创立。

世界佛邮馆欢迎你，左起为黄燕萍、陈颖椿、洪祖丰、梁国兴、杨嘉仪和陈音福。（图：星洲日报）

（槟城26日讯）马来西亚佛教青年总会创办人之一的梁国兴，珍藏近40年逾5000张的佛教邮票献给马来西亚佛教发展基金会，促成了世界唯一的世界佛邮馆的创立。

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世界佛邮馆位于槟城祥德路129号（SeangTek Road），明年1月1日正式开放给公众免费参观。首4个月以“赏佛邮，游世遗”为主题，展出其中350张佛邮，过后再换展出主题。

马佛发展基金会主席拿督洪祖丰、副主席拿督陈颖椿、董事杨嘉仪、陈音福和黄燕萍以及梁国兴今午召开新闻发布会，欢迎公众前往参观。

68岁的梁国兴也是马佛发展基金会前主席。他于今年6月捐献上述佛邮给马佛发展基金会，后者遂把会址底楼改建为佛邮展览馆。

公众将能够通过馆方的讲解，认识每张邮票的背景和故事。此举也是通过蕴藏于佛邮方寸之间的讯息弘扬佛法。

馆中的收藏包括外蒙古发行的世界最大邮票、阿富汗政府炸毁大佛像之后发行的大佛像邮票，以及一些非佛教国家基于文化主题发行的佛邮。

展出分由海报展示放大佛邮和说明，以及佛邮真品两部份。展区设有与佛邮有关的摄影区，提供自拍和团拍便利。

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详情请上展馆官方网站 http://www.wbsg129.org 。