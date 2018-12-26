《LIFE现在就是未来》．佛教团体30日办岁末活动 各佛教团体将携手推动一项大型岁末活动，名为2018年《LIFE现在就是未来》，活动入场免费，欢迎大众踊跃参加。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）各佛教团体将携手推动一项大型岁末活动，名为2018年《LIFE现在就是未来》，活动入场免费，欢迎大众踊跃参加。

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马佛青总秘书许俊辉发表文告说，届时会有各佛教团体的青年演出、由名师郑秉吉、陈峰、黄一飞及小喵指导的青年生命故事分享、岁末演唱会、小市集微艺展、以及素食义卖，希望大众提前抵达支持。

这项活动将于本月30日，中午12时至下午5时30分，在马华大厦三春礼堂进行，料有2000人一起迎接2019年的到来。

联办单位分别是马来西亚佛教青年总会（马佛青）、国际佛光会马来西亚协会和马来西亚佛教发展基金会，其活动宗旨是以正信的佛教教育，建立正确的人生观和创造一个有行愿力的平台。

欲知更多详情，请致电马佛青秘书处03-78049154/7，或浏览马佛青脸书fb.com/YBAMalaysia。