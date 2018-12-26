李文材：非全民禁烟．烟民吸烟权益尚在 距离明年开跑的禁烟措施仅有数日之遥，仍有不少业者及烟民提出反对，卫生部副部长李文材表示，当局尊重非烟民之际，也会体恤烟民吸烟的权益，惟烟民可于空旷范围或远离食肆的范围吸烟。

李文材（左三）置放灭蚊药包于住家独立式化粪池内，藉此提高当地居民对骨痛热症的醒觉意识，也向黑斑蚊宣战。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保26日讯）距离明年开跑的禁烟措施仅有数日之遥，仍有不少业者及烟民提出反对，卫生部副部长李文材表示，当局尊重非烟民之际，也会体恤烟民吸烟的权益，惟烟民可于空旷范围或远离食肆的范围吸烟。

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他强调，烟民吸烟的权益尚在，当局并非禁止全民吸烟，也并非不尊重烟民的权益，然而基于不影响公众健康的前提下，烟民须于远离食肆及公共场所的范围吸烟。

愿与业者对话

“尽管此禁烟措施遭到部份业者及烟民反对，然而此举措受大部份国民支持，故此，禁烟措施是势在必行的。若出现任何问题及困难，当局愿意与业者对话，共同寻策解决。”

他也是务边国会议员。他今早于甘榜喇叭再也重组村，出席大扫除及提升骨痛热症醒觉运动后，召开新闻发布会受询及业者及烟民反对禁烟措施时表示，当局已于各州属与业者展开持续性的对话会，也明白业者反映的问题。

“但是，当局也需考量吸烟危害烟民，以及接触二手烟的非烟民健康。在于吸烟者当中，青少年染上烟瘾也有上升趋势，当局必须严厉看待此事，若不加以管制吸烟率，不久的将来，吸烟将会衍生更大问题。”

他续说，政府早已于2005年与联合国卫生组织签署烟草控制框架公约，并且放眼于2045年迈向零吸烟国家。当局目前正朝向此方向，故此，当局实施扩大禁烟区，以减少吸烟群体及维护非烟民。

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蚊症虽减数据仍高

另外，较早时，他致词时指出，今年截至这个星期，全国共有7万8066宗骨痛热症病例，而霹雳州则有2664宗病例，尽管此数据与去年同期相比有下降趋势，然而仍算是颇高的数据。

他也说，该部会致力于激活及支持社区灭蚊队（COMBI），也感激该队伍过去对于控制骨痛热症疫区的贡献。

陪同者包括霹雳州社区灭蚊队主席阿都卡林及近打县卫生局代表哈丝玛等。

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须证明药效及安全性

大麻才会合法化

受询及我国是否仿效泰国批准合法化大麻时，李文材表示，除非制药公司足以证明大麻的安全性及及对特定病症的药效，卫生部才会考量将大麻合法化。

他说，若有任何制药公司有意注册大麻为药品，有关公司必须向该部提呈处方剂量，以及必要的资料，以证实大麻是被安全使用，以及对特定病症的药效。

“若制药公司在特定条件下，足以证明大麻是安全使用及具有药效，那么当局仍可基于特定的医疗适应症，而加以考量。”

不过，他也指出，若制药公司有意向国家药剂监管机构（NPRA）注册有关药品，该部则无法作出考虑，因为有关机构的审核是遵循危险毒品法令。若拥有大麻属于非法，它仍然是列为非法，除非是当局已合法化大麻。

他说，大麻与吗啡、甲基苯丙胺（冰毒）等，都是列于危险毒品法令之下，被称为列表药物（Scheduled Medicine）的毒品，必须是由医生分配及辅助。

至于大麻是否能作为医疗用途，他指出，此前曾有制药公司提及此事，并且向当局注册相关药品，由于使用率极少，多年前已撤回相关药品的注册。

他也说，许多相关大麻的医疗研究，主要围绕于对癌症治疗、舒缓疼痛，部份人士也指有助于改善忧郁症，不过，当局希望有证据证明此药效。

“若药剂公司需注册大麻为药品，他们必须列出大麻使用的形式及剂量，例如是以药丸、粉末或溶液的形式引入，抑或是每日服食的剂量及次数，接着医生会根据资料开出处方。”