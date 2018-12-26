3社青中委：真相未明．促开档重查赵明福案 3名民主行动党社青团中委梁誉升、郑传毅和吴家良促请希盟政府还明福一个公道，立刻开档重查赵明福冤案！

（吉隆坡26日讯）3名民主行动党社青团中委梁誉升、郑传毅和吴家良促请希盟政府还明福一个公道，立刻开档重查赵明福冤案！

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早前内阁已经在6月宣布答应开档重查赵明福冤案。赵明福是在2009年7月16日进入反贪会大楼录取口供后就一去不返，最后发现陈尸在反贪会大楼。

社青团3名中委发表联合文告指出，虽然法庭已经宣判前朝国阵政府必须赔偿赵家60万令吉，但是杀害赵明福的真凶还逍遥法外。赵明福坠楼至今，其儿子赵尔家也已经长成8岁的小男孩，真相依然悬而未决。

他们表示，希盟新政府必须雷厉风行的开档重查赵明福的冤案，以显示新政府是有决心还原每个遭前朝政府迫害的死者一个真相。““早前，民主行动党多名领袖包括林吉祥和蓝卡巴星都曾公开呼吁，开档重查赵明福冤案刻不容缓。我们在此促请新政府和警方莫再拖延，马上开档重查赵明福冤案，还明福一个公道！“