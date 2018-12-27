船主缺席劳工局会议接传票·设工业仲裁庭审理 （亚庇26日讯）沙巴劳工局今日就10名外籍船员遭欠薪数月事件召开会议，并传召船主现身说法，但船主在会议前拨电给其中一名官员，以“他认为事情早已解决”为由，拒绝出席。

（亚庇26日讯）沙巴劳工局今日就10名外籍船员遭欠薪数月事件召开会议，并传召船主现身说法，但船主在会议前拨电给其中一名官员，以“他认为事情早已解决”为由，拒绝出席。

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消息来源指出，劳工局要求船主就其说法出示证明，但对方没有回应，迫使当局向他发出传票，勒令船主务必在下一次的会议现身，否则不排除采取更进一步的行动。

消息也说，当局或在2至3周内召开第2次会议，并定下工业仲裁庭审讯日期。

■要船员自行辞职被拒

另外，有传言指船主向其中9名船员提出“自行辞职”要求，但遭船员拒绝。

本报向其中一名船员证实时，该船员虽没有正面回应，但他强调船员不会理会船主的无理要求。

该船员说，船主无论如何都必须按合约给予船员应得的福利与薪资，包括缴付从8月起，拖欠至今的薪资，且“一分都不能少”。

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“这是我们应得的。我们每日的工作表都记录在案，我们可以出示证明。如果我们真的如船主所言，没有履行职责，为何他不直接终止合约把我们送回国？证明我们所进行的工作让他满意。”

船员也说，9名船员立场坚定，要求船主必须为他们的工作、薪资和福利，尽一切的责任。

“我们不希望船主将一切职责推给非政府组织，我们也希望有关当局尽快找到解决方案。”

他也透露，9名船员早在开工前，便和经纪公司及船主达成协议，薪资必须以现金支付给船员。

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“他们原本建议汇款给我们的家人，但我们都反对，因为过去在其他地方，发生太多类似的骗案，我们不再相信这一套。”

■建议货船拉到港口停放

另一方面，船员们因长期无净水洗澡，身患严重皮肤病，非政府组织已向当局建议，将这艘长期停靠在加雅岛海域的货船拉到港口停放，让船员尽快获得治疗。

非政府组织认为，若不及时医治，加上货船的卫生条件恶劣，他们担心会引起其他传染病。

非政府组织也说，这艘货船只剩下一支锚，船身无法稳定在一个位置，加上近期雨季，担心大风大浪会威胁船员的安危，因此认为让货船尽快靠岸是最明确的做法。

■船主断粮切水电惩罚

据报导，这些来自印度、巴基斯坦及马尔代夫的船员在接受船主聘请，于今年8月4日抵达沙巴海域，协助修理已损坏的货船。

他们大部分是技工，其中一人是工程师。该雇主还向他们征收总共1万2000美元（折合约5万令吉）的抵押金。

船员长达4个月来都没获得薪资，迫使他们面对来自家庭与贷款的庞大压力。事情曝光后，虽然获得非政府组织支援以及向有关当局跟进，但事情进展不如预期，船员们情绪陷入低潮，有者出现暴力及自杀倾向。

据说，身居西马的船主在得知船员向外界求助后，非常不满，在12月15日起不再回复船员信息，以致船员在翌日粮食耗尽后被迫挨饿，无计可施下唯有再次向非政府组织求助。根据船员们的说法，这已是船主第2次以断粮断水断电的方式来“惩罚”他们。

非政府组织将船员的求助信息转告有关当局，还连同当局在17日晚上约7时送物资给船员。但船主似乎“事先知晓”，赶在当局之前派代表给船员送上物资和发电机。