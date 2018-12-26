马青：土团大会闭门进行．“林吉祥是否仍静静？” 青署理总团长陈志雄表示，土团党本届全国代表大会继续以闭门方式进行，行动党资深领袖林吉祥是不是如同其它课题一样，只要是涉及首相敦马哈迪、土团党以及希盟盟党的负面新闻，同样采取“静静”的态度？

（吉隆坡26日讯）马青署理总团长陈志雄表示，土团党本届全国代表大会继续以闭门方式进行，行动党资深领袖林吉祥是不是如同其它课题一样，只要是涉及首相敦马哈迪、土团党以及希盟盟党的负面新闻，同样采取“静静”的态度，抑或以他对马华代表大会的标准，反对土团党代表大会闭门进行？

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陈志雄发表文告说，这是林吉祥及行动党一贯双重标准的作风，对马华代表大会的辩论环节，以闭门方式进行，就说三道四，可是对土团党以闭门方式进行代表大会则静静不出声，只敢严格要求马华，却不敢以同样原则责备首相和土团党。

“根据土团党总秘书马祖基指出，该党大会设为闭门模式，主要担心党代表在辩论过程，情绪过于激动，而可能挑起敏感和争议性课题。请问所谓的‘敏感’和‘争议性’课题是什么，是否就是延续敦马哈迪的‘华人富有论’，以及林吉祥为了合理化政府拒绝签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD），而抬出513事件恐吓人民的论调？”

他说，马华在本月初召开中央代表大会时，林吉祥大肆抨击马华以闭门方式进行其中的辩论环节。如今土团党召开闭门的全国代表大会，林吉祥会公开批判，还是一贯的静静？