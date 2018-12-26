土团大会明后日举行．料商改善国家议程 土著团结党第2届党代表大会，预料将讨论第14届全国大选结束后的国家状况及改善国家议程。

（吉隆坡26日讯）土著团结党第2届党代表大会，预料将讨论第14届全国大选结束后的国家状况及改善国家议程。

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土团党总秘书拿督马祖基指出，自希盟在5月执政中央，向基层至最高领导层讲解如何重振遭前朝政府破坏的国家是非常重要，因为一些人对此事仍不了解。

“州代表肯定会提出很多课题，因为大选获胜后至今还处在混乱情况如行政及党基层领袖。

“当我们得到反馈，将用于斗争议程。这对我们很重要，因为它是勾勒出党前进旅程的起点。”

马祖基是配合即将在28至30日举行的党代表大会，接受媒体访问时这么说。

他提到，去年首届代表大会，该党是反对党，如今作为执政党，应该善用代表大会平台。

“伊斯兰及马来人土著议程肯定会被提起，因为土团党很重视它，同时也重视社会、经济、教育课题，（土著）还落后。这是需要我们解决的关键问题，同时我们将发展马来西亚为伊斯兰国家。”

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此外，他指出，代表可自由辩论任何合适的课题，不过党会根据其辩论内容进行指导及监督。

领袖须思想开放接受批评

他说，作为新政府，土团党领袖必须思想开放及接受任何批评及意见。

“以前我们谈论一个马来西亚发展公司课题，我们采取行动，因此现在我们必须说真话及做决策，让所有人谈论真相。”

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他劝请代表参与辩论时控制情绪，不要乖离所讨论的话题，同时不要在捍卫自己族群时否定其他族群权益。

他提到，目前该党在改善新党员登记程序，包括使用线上登记及入党表格，毕竟党员人数已突破20万人。