低成本冰奶茶火红·17公哩长路有6专卖档 （山打根26日讯）虽然市议会表示会对路边摊展开调查及采取行动，然而路边摊却无动于衷，尤其卖冰奶茶（Teh Ais）的摊子越来越多，令根区出现“冰奶茶”热潮。





位于南环大道的纳莎林花园外的摊子主打冰奶茶。

报导/魏俊威、张晓林

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（山打根26日讯）虽然市议会表示会对路边摊展开调查及采取行动，然而路边摊却无动于衷，尤其卖冰奶茶（Teh Ais）的摊子越来越多，令根区出现“冰奶茶”热潮。

本报记者今日从市区第三街开始，往森森大道方向行驶至7哩交通岛并进行统计，发现长约17公里的道路共出现7个路边摊，其中6档皆主打冰奶茶，另外也有各种口味的饮料出售。

另外，市区往三脚石方向的路旁及拉卜路等亦出现不少路边摊，皆主打冰奶茶。这些奶茶售价为1至4令吉之间，价格根据杯子大小及佐料而有所不同，深受民众喜爱。

■摊主各地点设“分行”

记者访问数名摊贩后得知，有者是因为跟风而摆摊赚钱；有者表示因冰奶茶成本低且受欢迎；有者则是受雇看顾档口，摊主甚至在其他地点开设“分行”。

据报导，梨花村于本月4日发生一起轿车疑失控撞死路边女摊贩（17岁），此事件引发市议会关注，表示会对路边摊采取行动。

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路边摆摊实属非法，尽管形成风潮，但却存在卫生及安全隐忧，民众促请当局严正关注路边摊激增现象，以免悲剧重演。

靠近旧海上皇的入口处有摊贩售卖冰奶茶。

南通市的旧戏院旁亦有冰奶茶摊位。





