“拉大账目显示现金流足”．林冠英：不应批准涨学费 财政部长林冠英认为，根据拉大的账目显示，其现金流仍然是充足的，绝对可以应付新的一个学年，因此政府不认为应该批准其涨学费的申请。

（吉隆坡26日讯）财政部长林冠英认为，根据拉大的账目显示，其现金流仍然是充足的，绝对可以应付新的一个学年，因此政府不认为应该批准其涨学费的申请。

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他在文告中劝请马华高抬贵手，放过拉大，让拉大获得最少3000万令吉的拨款，而不是自私地不让拉大所培育出来的精英，即拉大校友总会接手。

“若马华能够让政治与教育分家，拉大每年至少会获得3000万令吉的发展开销，十年下来就有3亿令吉的拨款了。”

他强调，当政党选择办校时，就要有准备不能够获得政府的拨款，因为我们不能滥用纳税人的钱注入在一个政党拥有的高校。

“如果马华能够获得拨款，这样其他政党办学校也应该获得拨款；同理，为何只有马华能够拿到政府的钱来办学，其他政党却不能？而且全世界的民主国家里，没有一个政府会拨款给政敌来办学校，倒是希望联盟政府还是很开明，仍旧拨出550万令吉的发展开销来给政敌办校。”

他说，马来西亚是一个多元种族的社会，当我们在争取权益的时候，不能从种族角度出发，而是以大原则和人民基本权利来做基础去争取我们的权益，如果存粹谈种族而不是谈人权、谈原则，最终导致每个都成为输家，毕竟这是一个零和游戏。反之，若是以大原则、以人权来争取，则会大家都成为赢家。

指魏要让希盟成替罪羊

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他说，马华总会长魏家祥早有计划要提高拉曼大学学院的学费，甚至在2019年财政预算案提呈的前一个月，就向教育部做出申请，以便在新学年将学费调高至少10%。魏家祥显然睁眼说瞎话，怪罪联邦政府减少拨款，逼拉大提高学费，事实上他是有备而来，要让希望联盟政府成为代罪羔羊，遮掩马华要涨学费的事实。

他认为魏家祥是一名优秀的演员，自导自演这次的涨学费事件，要不是被教育部拆穿了他的好戏，他绝对可以得到最佳演员奖。

“在拉大提呈给教育部的信件里，完全没有提到2019年的拨款会减少，只是提及为了应付日益高涨的成本。现在，事实证明马华在涨学费的事件上是有备而来的，是早就计划好等待时机公告而已，既然被拆穿了，马华应该向华社和拉曼学生道歉。”