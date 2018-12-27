茶叶袋藏毒快递·男子取货人赃并获 （亚庇26日讯）又是茶叶袋藏毒，这次是透过快递从吉隆坡运抵亚庇，相信是为避开执法单位的耳目，惟依然东窗事发，一名本地男子在22日领取“礼物”时当场人赃并获，被埋伏在侧的沙巴关税局人员拿下。





沙巴关税局在今年截至12月26日为止成功侦破13宗毒品相关的案件，起获总值920万令吉的毒品。

（亚庇26日讯）又是茶叶袋藏毒，这次是透过快递从吉隆坡运抵亚庇，相信是为避开执法单位的耳目，惟依然东窗事发，一名本地男子在22日领取“礼物”时当场人赃并获，被埋伏在侧的沙巴关税局人员拿下。

广告

■重26公斤市值140万

这批起获毒品疑似冰毒，重量为26.59公斤，估计市值约140万令吉，它被装在茶叶袋内，再装入纸箱内，然后以快递的方式从吉隆坡寄至亚庇。

这也是沙巴关税局继今年2月于山打根机场侦破逾百公斤市值近567万令吉的冰毒案件后，所侦破的第2大宗毒品案件。

■快递公司处埋伏

沙巴关税局助理总监拿督马德林塔山今日表示，该批内有乾坤的“礼物”是在12月21日当天运抵亚庇，不过沙巴关税局早已拦截相关情报，因而在快递公司处埋伏。

马德林披露，现年38岁的本地男子是在21日傍晚6时50分领取相关“包裹”时，当场被捕。

广告

“该名嫌犯在领取包裹时声称里面只是礼物，直至我们当场打开检查时，他无话可说。”

他说，该名华杜混血裔的本地男子已被当局延扣7天，从本月23日至1月4日协助该局作进一步调查。

马德林是在今日于沙巴关税局大厦召开的新闻发布会上，公布沙巴关税局侦破此案的详情时，向记者这么表示。

他补充，目前当局已援引1952年危险毒品法令第39B（1）（a）条文调查此案。

广告

据了解，沙巴曾发生多宗类似的案件，同样是有人把毒品藏入茶叶袋内，试图瞒过执法单位的视线和检查，惟最终仍被当局揭穿。

■今年破13运毒案

此外，沙巴关税局在今年截至今日（26日）为止，共侦破13宗运毒案件，所起获的毒品总值逾920万令吉，当中9宗有嫌犯落网，剩下4宗只起获毒品。

马德林强调，关税局还会继续加强执法和防范，打击试图贩运毒品进入沙巴或其他违法活动。

“我们也呼吁民众切勿支持走私活动，也不应购买漏税烟酒，以免国家税收受到影响。”

他也促请民众加强与当局之间的合作，若有违法活动的情报可通知执法单位，共同协助打击走私和漏税等犯法行为。