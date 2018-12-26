5G手机掀战火 ‧ 传苹果选择旁观 手机大厂如华为、三星早已计划在2019年推出5G手机，然而最大手机厂商之一苹果却选择旁观。

随着5G时代到来，我国也计划2年后在布城和赛城提供5G网络，及全面提升大马网络设备。（法新社）

5G网络已经是主要的科技趋势，许多手机公司都在磨刀霍霍，大量投资研发5G手机和宣布进展。手机大厂如华为、三星早已计划在2019年推出5G手机，然而最大手机厂商之一苹果却选择旁观。

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据《彭博》引述知情人士报道，苹果将推迟至2020年才发布5G版iPhone。然而，有分析称，5G与4G有很大差距，特别是网速将大幅提升，未来会有很多新的运算和技术发展。若竞争对手得以率先发布5G手机，苹果有可能让本身的业务陷入危机。

报道指，苹果这项决定或许与前合作伙伴高通的协议纠纷有关。与昔日伙伴“分手”后，苹果与英特尔（Intel）一起合作，然而后者未能及时在2019年推出相关手机处理器。

无论如何，相信明年2月份世界流动通讯大会（MWC2019）将会是各家品牌最关键时刻，看谁能抢到5G手机首发权。