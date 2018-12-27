德士司机：勿动辄开罚·盼弹性处理越界违规 （斗湖26日讯）德士司机向首长署助理部长拿督黄仕平申诉，希望政府能弹性处理司机违规事件，勿动辄便开罚。

（斗湖26日讯）德士司机向首长署助理部长拿督黄仕平申诉，希望政府能弹性处理司机违规事件，勿动辄便开罚。

广告

黄仕平也是斯里丹绒区州议员。他今早在斯区社区发展领袖许汉耀陪同下，巡视市区的6个新德士候车亭时，接获德士司机的反映。

不愿具名的德士司机表示，经济不景气，人们生活艰辛，德士司机又面临电召车Grab的竞争，生意暴跌，收入受影响。

“德士车资较昂贵，是因为他们有替乘客买保险，乘客在乘搭期间发生交通意外都可以申请索赔。但乘客不理解德士的运作成本，往往选择电召车服务。”

他也说，德士现在面对的挑战，还包括执法单位的取缔。

■驾车出埠面对取缔

德士司机说，许多德士司机家中只有一辆车，下班后他们也驾驶德士充当私家车，但假如德士是在斗湖区注册，他们只能在斗湖区范围行驶，越界到拿笃区甚至是山打根，他们就会面对执法单位的取缔。

广告

他说，德士司机无意挑战法规，假如他们是载客的情况下，越界驾驶到拿笃甚至山打根，被执法单位发现和取缔，他们心甘情愿受罚。

“但德士司机也有很多亲戚住在斗湖以外的地方，若有亲友逝世，尤其穆斯林，逝者的遗体必须在24小时内下葬，司机必须赶赴葬礼。”

■出埠填表程序繁多

“斗湖注册的德士要越界，须在办公时间到当局填写表格登记，程序繁多，严重影响时间，况且他们奔丧不是做生意，希望执法单位能网开一面。”

广告

黄仕平聆听德士司机的苦衷后，答应会将他们的困境转达给交通部长陆兆福及警方，希望在合理的情况下，政府能从宽处理司机违规事件。

首长署助理部长黄仕平（左三）巡视斗湖市区的6个新德士候车亭。



建在策略性地点

市区6德士亭竣工

黄仕平动用州议员发展基金，在市区6个人潮策略性地点建造德士候车亭，如今已竣工使用。德士司机及乘客等候时无需饱受日晒雨淋。

黄仕平今日巡视市区6个德士候车亭后表示满意。

■兑现对司机承诺

黄仕平说，德士司机从5年前便不断向他争取建造候车亭，因为他们每日都要面对日晒雨淋的烦恼，当天公不作美时，他们甚至连一个顾客都没有，这是因为顾客都跑到附近的大厦里躲避大雨。

他表示，建造候车亭有必要性及实际性，但那时行动党还是在野党，没有拨款为德士司机实现有关承诺，直到今年509换政府后，德士司机的建议才得以付诸实现。

他说，有关建议建造的6个德士候车亭地点包括车士打街永兴大厦德士站、彭氏大厦后巷、彭氏大厦斜对面后巷、发佳美丽华超级市场对面、车士打街巴士终站旁及发佳Harmony便利店前。