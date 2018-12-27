邀穆斯林参加丰收节选美·2伊团体：不可以！ （亚庇26日讯）州级丰收节选美主办单位日前建议鼓励穆斯林土著女孩参加选美，州内的伊斯兰团体有意见，强调穆斯林女子不被允许参加选美。





（亚庇26日讯）州级丰收节选美主办单位日前建议鼓励穆斯林土著女孩参加选美，州内的伊斯兰团体有意见，强调穆斯林女子不被允许参加选美。

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沙巴伊斯兰协会（USIA）主席拿督赛林卡诺表示，丰收节选美活动的目的只是为了选出最美的佳丽，与穆斯林女子参加与否扯不上关系。

“即便没有穆斯林女孩参加，丰收节选美赛事依然会精彩上演。”

■触及敏感课题引争端

赛林卡诺今日向马新社说，丰收节选美在原来的宗旨和概念下主办了这么多年，那么最好让它保持现况，没有必要提出这种会引起争议的建议。

丰收节选美赛筹委会总主席佐安娜吉丁岸于上周日在一项活动表示，若失去了嘉达山杜顺族群穆斯林女子的参与，会让赛事留遗憾，而且该赛事也是推广沙巴土著文化的重要推手。

赛林表示，虽然佐安娜强调的是包容性，但是这么做始终不妥，因为一旦触及伊斯兰社会的敏感课题和引起穆斯林的反感，恐怕会引起争端。

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“伊斯兰社会都知道，穆斯林女子不被允许参加选美活动的理由。”

他支持伊斯兰宣教基金会沙巴分会主席沙敏翁吉拒绝这项建议的看法和立场。

■伊宣教基金会绝接献议

伊斯兰宣教基金会（YADIM）沙巴分会周一发表文告，直接否定佐安娜所提出让穆斯林女子参加丰收节选美的献议。

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基金会沙巴分会主席沙敏翁吉说，州伊斯兰行政条例及由州伊斯兰裁决理事会发出的宗教裁决（Fatwa），阐明州穆斯林女子不得参加选美赛，而有关条例与裁决必须获得各方尊重。

沙敏翁吉敦促丰收节选美主办单位保持高度敏感，不该再继续提出有关建议。

“我们尊重这是一项提议，但我们不会考虑。我促请各县市官员（县市丰收节选美赛主办单位之一）不该让穆斯林女子参加丰收节选美，以遵守诺言及符合法律。”

据报导，州级丰收节选美赛主办单位坚持继续说服YADIM沙分会，允许穆斯林女子参加每年一度的选美盛会。