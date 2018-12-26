【玩转APP】陈歌之 ‧ Game Booster旧机焕新生！ 在换新手机前，不妨试试这一款多人赞好的Game Booster，看看能不能让手机重新畅快玩游戏。

现在不管哪个品牌的新机大都内建了游戏加速器，让大家打游戏时免受打扰，还可以充份发挥硬件效能，但如果你还用着一两年前购买的旧手机，效能不上不下，在玩一些大型或线上游戏难免会有些力不从心。

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在换新手机前，不妨试试这一款多人赞好的Game Booster，看看能不能让手机重新畅快玩游戏。

当然，游戏加速器不可能让入门机摇身一变成为旗舰机的速度，但透过优化处理器，开启超频模式、清理内存等操作，能让效能集中在运行游戏这事上，将手机的效能用尽。

第一次启动Game Booster需要开启手机部份权限，如查看使用情况、修改系统、打开勿扰模式等。用户可以将需要加速的游戏添加到应用内，也可以选择让Game Booster自动开启，在开启游戏自动触发其运行。

名称：Game Booster-Speed up your games

开发者：Bestware Tools

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性质：免费

平台：Android

下载：http://bit.ly/2SdKuAc

1.第一次启动，需先允许应用取得部份手机权限，方可发挥作用。

2.在Game Booster界面上，你可以将需要加速的游戏添加到其中，并查看手机本身的效能。