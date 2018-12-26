高通旗舰处理器亮相．骁龙855强化AI和5G 前网络流传高通新一代处理器名为骁龙8150，如今终于获得“正名”。高通于12月5日在夏威夷举行第三届骁龙科技峰会时，正式推介旗舰处理器“骁龙855”。

前网络流传高通新一代处理器名为骁龙8150，如今终于获得“正名”。高通于12月5日在夏威夷举行第三届骁龙科技峰会时，正式推介旗舰处理器“骁龙855”。

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该处理器采用7nm制程的SoC系统晶片，并搭载骁龙X505G基频晶片，可支援“multi-gigabit”的连线速度。同时内置了第4代人工智能（AI）引擎，为拍摄、语音、XR（扩展现实）和游戏提供能更智能、快速和安全的使用体验。处理AI运算时，比上一代提升了3倍效能。

骁龙855内建Kryo485CPU、Adreno 640GPU和Hexagon690DSP。在DSP当中，高通增加了AI计算加速器（Hexagon TensorAccelerator，HTA），应付大量的AI计算。

实际上，许多手机AI应用程式都与拍摄有关，这款处理器新增CV-ISP（Computer Vision ISP）技术，可以实时识别拍摄对象、计算景深和分割目标与背景。拍摄视频时，还能在4K HDR设定下拍摄景深效果（Bokeh），以及支援HDR10+，增强画质和色彩。

目前，三星、小米、OPPO、VIVO、One Plus的手机都有采用高通处理器，预计明年的手机产品将会有很多惊喜。