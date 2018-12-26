用镜头探索万千景象 ‧ 三星A7和A9的摄影新诠释 三星今年10月份首次在大马举行全球新品发布会，推介了2018年款式的三星Galaxy A7和A9。

A7拥有6吋Super AMOLED屏幕（2220x1080），并采用18.5:9比例的全屏设计。（图：星洲日报）

要捕捉晨曦穿梭缝隙的光影，需讲求耐性和老天恩赐好天气；想摄下霎那最开心时刻，须靠运气和时机。若一心要随时随地能拍摄，轻便是最大的考量点，无需太多复杂的操作，智能手机就比单眼相机具有更大优势。

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三星今年10月份首次在大马举行全球新品发布会，推介了2018年款式的三星Galaxy A7和A9。

这两款手机可说是具备颜值和实力的中阶手机，简易的拍照功能让消费者轻易“一击得手”，发挥创意去构思心中想要的画面。

两者并排，外观与设计都非常相似。A7的机身厚度只有7.5毫米，搭载了Super AMOLED屏幕（2220x1080），并采用18.5:9比例的全屏设计。握起来不大不小刚刚好，值得一提的是新颖的侧边指纹辨识器设计。开始设置指纹时，需要花一些耐性，毕竟指纹辨识器的空间较小。完成之后，指纹解锁速度还挺快。同时，为了顾及设计美感，三星也将辨识器和电源键结合在一起，与音量键一起置放在机身右侧。

善 用 专 业 相 片 编 辑 器

A7属于三星旗下首款后置3颗镜头手机，搭载在机背的镜头，从上至下分别是800万像素（120度）超广角镜头（f/2.4）、2400万像素标准镜头（f/1.7）和500万像素的景深镜头（f/2.2）。

手机额头乍看以为有2颗镜头，实际上左边是2400万像素的自拍镜头，右边是LED补光灯。配合Pro Lighting专业灯光模式，自拍可以“靓绝吉隆坡”。自拍时运用专业相片编辑器还能调整眼睛大小、瘦脸或肤色等，确保一切完美了才拍。

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此外，我会推荐手机的音响功能，A7拥有Dolby Atmos全景声效功能，但只有插入耳机时才能支援。用户分别可点选“自动”、“电影”、“音乐”和“语音”效果。出外旅游时，我近乎沉浸在手机的音乐世界里面。若是玩游戏或追剧，戴上耳机将享有奢华的听觉飨宴。

三星A7采用了microUSB接口，倘若能换成USB Type-C接口就会更完美。

微 旗 舰 A9 的 超 广 角

那场发布会还有一个震撼弹，那就是拥有4颗主镜头的A9。一般而言，手机品牌都会把最好的配备留给高阶旗舰机，但三星把机会留给A9，顿时让它升级成“微旗舰机”。镜头规格与A7相同，唯一不同的是增加了1000万像素的两倍光学变焦镜头（f/2.4），从上方算起，位于第二颗镜头。至于前置镜头，A9同样也有f/2.0光圈的2400万像素镜头，但就没有LED补光灯。

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在“自动”或“智能场景辨识”模式下，A9允许用户切换3种视角，分别为超广角、标准和变焦镜头，惟须注意的是超广角模式没有对焦功能。出门时，具备变焦和广角的A9任由用户打造各种构图，套上内建的滤镜效果，拍完可直接上载至IG或脸书。如大家所知，拍摄超广角时，四角会出现变形，能营造夸张有趣的画面。如果不想有变形，A9内建了校正功能，校正之后可以储存原始照片和修改后的照片。一旦开启浮水印功能，用超广角拍摄之后，就无法使用校正功能。因此拍摄之前，记得关闭浮水印功能。

关于夜拍效果，A9采用4个像素合并的remosaic技术提升感光度，大幅提高锐利度，杂讯也显得较少。A9还带来一个惊喜，即Galaxy S和Note系列的“景深即时预览”功能，让照片拥有如单眼相机的“Bokeh”（景深）效果，使主体更为突出。

A9还可以拍摄480fps超慢动作影片，支援4KUHD视频拍摄。另有一个小技巧，未录影之前，可以长按“录影”的红点预览画面解析度。

规格方面，A9内建Snapdragon660处理器，拥有6GB和128GB储存组合。若使用MicroSD卡可扩充至512GB，电池也高达3800mAh，足以应付一天所需。

记者手上拿着Bubblegum Pink（泡泡糖粉色）的A9，镜头从上至下分别是800万像素的超广角镜头、1000万像素的两倍光学变焦镜头、2400万像素标准镜头和500万像素的景深镜头。指纹辨识器则位于机身中央。（图：星洲日报）