父母严苛 ‧ 偏袒妹妹 ‧ “我活得好累”

主持人：

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你好！其实我也不知道要从何说起，我只有一位小我5岁的妹妹，她和我关系也算不错。

从小到大，父母都对我很严苛，还常常对我说：“你要好好地教她！”但是对妹妹却是很宽容的。即吵架或打架是妹妹先挑起，又或者她做错事了，父母的责备和骂声都会落在我头上。

现在我们都长大了，问题却没有减少。从她中学毕业后，她找工、选科系，父母都会对我说：“你帮她就等于帮父母着想，去大学可不是一笔小数目，你不帮她先做打算，到头来麻烦的还是你自己。”

所以，我又为了她的事情忙得焦头烂额，她却轻轻松松。

她轻松自在我步步艰辛其实家里的经济状况算不上好，但是，妹妹总会找到很多理由，买很多用不上的东西给我和家人。我曾和她说过我们并不需要这些，要她乖乖上学，不要乱花钱。可是，她听到后却觉得生气，有的时候还会摔门和扔东西。

近年，在外地上大学的她更是没人管。吃喝玩乐，花钱如流水，我们却在家里省吃俭用。为什么她就不能好好地考虑家里的情况呢？

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我有的时候也在怀疑，为什么她就不能为自己的人生负责？难道她就从不考虑在背后的我，到底扛得有多辛苦？虽然我也很想让她像其他小朋友一样，活得轻松自在。可是，有的时候会想，凭什么同是父母的女儿，她能活得轻松自在，而我却过得步步艰辛？

活得好累的人上

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授 人 以 鱼 不 如 授 人 以 渔 为 自 己 设 界 线 学 会 说 “ 不 ”

活得好累的人：

你好！我相信你一定是喘不过气了，才会写这封信来向我们求助。谢谢你对我们的信任。从你的来信，我感觉到其实你也很矛盾和挣扎。

看到你其实也很想让妹妹过一些安逸的日子。可是，你又觉得生气，认为自己付出得太多，甚至超出了自己能承受的范围却又没办法责怪妹妹和父母。所以，我想替你的父母和妹妹对你说声谢谢，谢谢你一直以来的努力。

你可能心有不甘，还会觉得父母是比较偏向妹妹，但是，你依然在他们需要你的时候，在背后默默地付出了。我想一直以来委屈你了，也辛苦你了。或许你还会很疑惑，为什么和你一同成长的她，却在对待自己的人生上会有如此不同的态度与性格。

从你的描述，你是家里的老大，而妹妹是老么。有一位心理学的教授曾这么认为，身为家里的老大，父母给予的爱是一种严厉的爱，因为他们想培养一位能够照顾自己之余，还有能力能够扛起照顾弟妹重责的老大。所以无论在家庭、学业还是事业上，他们都会习惯性地把责任往身上扛。可是，这无形中让他们肩上的重担变得越来越重，最后可能导致他们的都无法承受这巨大的生活压力。

反之，老么不仅受到父母的过份保护，很多时候，他们都不是父母心中能扛起家里重担的“候选人”。所以，你会发现老么通常活得自在、轻松，并且行为、思想都比较跳脱。并且，他们的毅力和责任感常常是比较一般的。

从这看来，你们两姐妹的性格是非常贴合这位教授的观点的。或许这也能解释为什么你和她会如此的不同。

因此，你必须先学习如何为自己设定一条界线。这并不代表说你要把责任推得一干二净，而是要先认清自己的能力极限，然后学习评估别人的要求是否在你的能力范围内。

适时表达自己能力有限

当你发现你并没有足够的能力去完成别人要求你做的事情时，你需要和他们说“不”。选择一个适当的时机，直接明了的告诉对方，你不能完成的原因。

这或许在开始的时候很难，但是，这却是能让别人更了解你的能力的好机会。下一次，当别人要你帮助的时候就会多考虑到你的能力和情况，或许就不会再勉强你了。若你能与家人有效的沟通，我相信这一定能在其他方面上帮助你。

在你觉得帮助妹妹完成她的事情上是一个沉重的包袱时，辛苦你了。我能想象你的父母和妹妹有多么相信你，依赖你，认为你是世界上最可靠的人。所以，父母愿意把教导妹妹的责任都交到你的手上，我相信这是他们对你的能力的肯定，这是多么地难能可贵啊！

或许你觉得父母偏向于妹妹更多，但是，你可曾想过，或许妹妹需要更多的资源才能让她健康的发展。再加上现在的年轻人从小就受到过份的保护，长大后，抗压能力、服从能力都比较差，并且比较重视外表和玩乐，因此也常常被称为“草莓族”。

所以看到这里的时候，不知道你有没有从她的身上看到相似的地方呢？

让妹妹认清自我学会独立

就像人们常说的，教人钓鱼比起直接给他鱼来的更实际和长远。所以你在帮助妹妹的时候，你就像那位给别人鱼的人，实际上并没有起到多大的帮助。

当你意识到有这个问题的时候，我想你可以多花一些时间来问问她，究竟她未来想要如何的生活？让她学会接纳自己，让她在认清自我的时候，也在认知思考，情绪和人际关系方面逐渐的成长，慢慢地学会独立生活。

或许你还可以观察妹妹的潜能，帮她发掘她看不到的那一面。从而帮助她建立正确与良好的自我价值和形象，让她知道除了吃喝玩乐，在这个世界上还有许多美好的事情等着她去规划和实现。

最后，我希望你会发现到个妹妹的潜能与特长，还有学会放手，让她为自己的人生负责，学习如何通过生活的各种考验把自己的短处变成特长。这会让你们在以后成长的道路上能够互相扶持，做彼此最值得信赖的强大后盾。比起老大总是在照顾老么，而老么又非常依赖老大来的更理想。

如果你还有什么疑问，希望通过辅导能帮助你。祝福你们！

主持人敬上

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