藉词治病须脱光衣服·神职人员非礼2女 神职人员藉治疗关节病，脱光女性衣物非礼！

（大山脚26日讯）神职人员藉治疗关节病，脱光女性衣物非礼！

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嫌犯平时已对受害人毛手毛脚，当受害者到嫌犯住家寻求按摩治疗关节痛时，嫌犯藉词必须脱光衣服全身按摩治病，并指病因集中私处，而把手指插入。

威中警区主任聂罗斯助理总监今日说，警方共接到2起针对同一名嫌犯的报案，2名受害者都是24岁女子，其中一名无业的报案者与嫌犯用同一个位于北赖新路一座公寓单位的住址，另一名任职书记的报案者来自威南。

他说，已婚的嫌犯（59岁）后天（28日）将在北海法庭面控，嫌犯及受害者皆为华裔。

聂罗斯说，来自威南的受害者于本月17日报案，指她本月1日下午2时左右，前往北赖新路友人干爹（神职人员）的住家寻求治疗关节，干爹声称会按摩治疗。

“嫌犯在客厅替受害者按摩脚，过后解开受害者所有衣物，说将按摩全身确保受害者血液循环顺畅。嫌犯替受害者全身按摩并把手指插入受害者私处。”

他说，嫌犯还询问受害者是否喜欢，过后警告不可把此事告诉任何人。

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“此前，嫌犯已经常对受害者毛手毛脚，触摸受害者身体如肩膀、胸部和臀部，并说要强奸受害者。”

他说，嫌犯在受害者报案隔天，于事发公寓住家单位被捕，嫌犯将在刑事法典第377C条文（违反自然性行为）或第354条文（非礼）下被控。