北京交通大学实验室爆炸·酿3学生死亡 中国北京交通大学东校区2号楼实验室今天上午爆炸起火。北京市公安局消防局今日在官方微博发布通报称，虽然火势在中午以前就被控制，但爆炸事件目前已造成3名学生死亡，3人都是参与实验课程的学生。

（北京26日讯）中国北京交通大学东校区2号楼实验室今天上午爆炸起火。北京市公安局消防局今日在官方微博发布通报称，虽然火势在中午以前就被控制，但爆炸事件目前已造成3名学生死亡，3人都是参与实验课程的学生。

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综合媒体报道，有北京交大学生透露，爆炸发生时，现场周边有学生正在考试，教室灯光闪烁不止。查看状况的监考老师先是直呼“着火了，还挺大，大家赶紧写，写完快交卷”，一度坚持继续考试了2分钟后，才要学生们“别写了，大家赶紧跑吧”。

也有其它学生表示，在考试过程中，从火场飘来的烟味越来越浓，大家开始咳嗽，此时有人前来提醒撤离。学生走出教室后，便听到好几声很大的爆炸声。

北京消防单位初步调查，爆炸原因是实验室内有学生在进行垃圾渗滤液污水处理的科学实验时，不慎引发化学反应而爆炸起火。

根据现场拍摄的画面显示，实验室爆炸后窜出火苗，浓烟更直窜天空数百公尺，爆炸威力惊人。

北京市应急管理局、市公安局、市消防总队已成立联合调查组，对事故原因进行调查。