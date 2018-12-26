杠上捕鲸委会IWC·日本30年后重启商业捕鲸 日本政府26日宣布退出国际捕鲸委员会，并计划明年7月重新开始商业捕鲸。

日本政府26日宣布退出国际捕鲸委员会，并计划明年7月重新开始商业捕鲸。

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日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说，日本30多年来致力于寻找解决方案，以实现可持续商业捕鲸，然而至今无法与那些重视保护鲸鱼资源的国家达成妥协。今年9月召开的国际捕鲸委员会大会再次证明，可持续利用鲸鱼资源与保护鲸鱼两种立场无法并存，促使日本政府做出退出国际捕鲸委员会决定的主要原因。

菅义伟称，根据《全球禁止捕鲸公约》，只要在明年1月1日前，日本向有关方面发出退出通知，明年6月30日就将正式退出国际捕鲸委员会。

日本目前计划从明年7月开始商业捕鲸，这将是日本时隔30年重新开始商业捕鲸。其捕鲸地点将限定在日本领海和排他性经济海域，不会到南极海域和南半球捕鲸，并遵守国际法，将捕鲸量控制在以国际捕鲸委员会采纳的计算方式算出的范围之内。

日本农林水产大臣吉川贵盛当天表示，这是一条严峻而危险的道路，希望重启商业捕鲸能够带动地方经济复苏。

日本政府退出国际组织这一举动在二战结束以来极为罕见。此间人士认为，这很可能与今年9月日本在国际捕鲸委员会大会上提交的商业捕鲸方案被否决有关。

日本退出国际捕鲸委员会后，将无法在南极海域开展科研用调查捕鲸。



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（新华社）