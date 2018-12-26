曾志伟日本遇车祸·同行女伴传为化妆师Vanus 有指意外发生时，曾志伟身旁有一名40多岁的女伴，而这位女伴有传是志伟的御用化妆师Vanus Li。

（日本·北海道26日讯）曾志伟昨日在北海道发生车祸，其驾驶的私家车与警务处刑事及保安处长李志恒的七人车相撞。李志恒颈椎受伤，幸没有生命危险，而曾志伟儿子曾国祥回复《明报》指父亲并无大碍。

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有指意外发生时，曾志伟身旁有一名40多岁的女伴，而这位女伴有传是志伟的御用化妆师Vanus Li。

Vanus于2014年丧夫，丈夫张家万生前是无线资深化妆师。Vanus目前不但是志伟的化妆师，亦为他处理工作上的大小事务，两人不时结伴周围飞。样貌娟好的Vanus与圈中人相熟，其社交网站有不少她与志伟及其他艺人的合照。两年前，志伟与Vanus曾被拍下同游大阪时的照片。

另外，曾志伟好友佘诗曼则说，“看到新闻时都好担心，所幸阿爸（指志伟）已经在群组中报平安，大家先放心，最重要是人没事。”



（香港明报）