《大黄蜂》 . 有笑有泪也有动作. 告别米高贝式的《变形金刚》

《大黄蜂》（Bumblebee）不愧为今年内最出色和惊艳的科幻片之一。

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在这部《变形金刚》外传电影上映之前，相信很多影迷和我一样，对它并没有太大的兴趣和期待。

这种想法的“始作俑者”正是《变形》系列导演米高贝（Micheal Bay），在他的狂轰滥炸和天花乱坠之下，直接令观众对这个原创自卡通的外星角色感到疲惫，深怕这回的《大黄蜂》情节又是重蹈覆辙。

然而，走进戏院后的我们，有多少人都跌破了眼镜，被其剧情和叙述手法闪亮了双眼。

当然，前提是这部外传片并非由米高贝亲自执导。《大黄蜂》导演特拉维斯奈特（Travis Knight）是第一次执导真人电影，此前他曾执导过一部动画片。

但是，新导演就会有新风格、新想法、新的拍摄方式。无论如何，担任监制的米高贝仍然贡献自己丰富的机器“变形”特效经验，加上另一名金牌制作人史提芬史匹堡更是神级的科幻大师，有着这两名“靠山”助阵，无疑让奈特的执导工作如虎添双翼！

《大黄蜂》之所以让人惊艳叫好，主要因为它完全摆脱了此前《变形》系列的弊病—一味地狂轰滥炸，在令人眼花缭乱、头晕目眩的当儿，汽车机器们、真人主角们的描绘，以及人类和机器人之间的感情叙述，却是如此空洞和被忽略。

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与《变形》系列最为不同的是，《大黄蜂》全力将剧情押在女主角的个人故事，以及她和大黄蜂的友谊发展上，而且在这方面做得异常出色，既不会太沉闷，也不会太矫情，当中再穿插幽默喜感，让观众看到《变形金刚》卡通的真谛—人类与汽车机器的友谊关系。

所以不少影评人就说道，“你如果流连在米高贝式的《变形金刚》，那么《大黄蜂》会让你失望。”

然而，《大黄蜂》的动作元素对我而言也毫不逊色，它或许没有米高贝式的惊天动地般战争场面，也没有排山倒海的轰炸和激斗，但是其动作场面反而更令人感觉到其氛围和质量。

开场的赛博坦星球之战就已给观众来个前菜，而随后的动作场面则更为写实和人性化。大黄蜂和敌人打斗时，还会使出自由搏击式的摔跤招式，肉搏战之间能感受到“拳拳到肉”；在飞车戏时，几近跌下山崖的大黄蜂还会伸出手臂捉着栏杆... 这些画面尽管不至于令人叹为观止，却带出一种更扎实的质量。

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大黄蜂的造型尤其令人印象深刻，它没有人类般的五官丰富表情，却能透过眼睛、头部和身体动作，表达出可爱、落寞和哀伤，与女主角的互动也毫无违和感，成为此片的最成功之处，成功达到催泪效果。

或许还有人对剧情逻辑感到不解和扣分，譬如来自外太空的汽车机器，怎么其沟通语言和仪器设备会是使用英文的？其实我们正在看着一部“来自外星的机器人会变成汽车”的概念电影，如果大家还要顾虑逻辑性的话，那么诸位还是不要进场的好！