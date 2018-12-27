砂拉越姆鲁国家公园大探险！探秘百万年洞穴，挑战高风险尖锋石山 砂劳越是个精彩又充满神秘色彩的土地，《下一站，去哪？》上一集带大家走过了砂拉越的高原原住民村镇，这一集的完结篇带大家到姆鲁国家公园来个热带雨林探险，再来挑战据说比沙巴神山还难登上的尖峰石阵（The Pinnacles）。

砂劳越是个精彩又充满神秘色彩的土地，《下一站，去哪？》上一集带大家走过了砂拉越的高原原住民村镇，这一集的完结篇带大家到姆鲁国家公园来个热带雨林探险，再来挑战据说比沙巴神山还难登上的尖峰石阵（The Pinnacles）。

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如何到达？

飞机：马来西亚航空公司(飞翼航空) 开通有美里（Miri）至姆鲁（Mulu）的航班，每 3 天一班，航程 30 分钟。

马来西亚第一个世界自然遗产

姆鲁国家公园（Mulu National Park）在2000年被联合国教科文组织列入世界自然遗产，成了马来西亚的第一个自然遗产。在这个国家公园里举世闻名的石灰岩洞穴群，有一大片的热带雨林及自然生态。另外，还有就连外国人也会纷纷慕名而来的尖峰石阵（The Pinnacles），这尖峰石阵是经过150 万年长期风化及雨水蚀而成，片片尖耸直立，非常壮观！

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天然石洞之美

在姆鲁国家公园里有一组天然石洞群经过大自然的的洗礼，构成大自然的奇景，园内的主要旅游景点是4个展示洞穴如：风洞、清水洞、鹿洞和郎洞，肯定让你叹为观止，不枉此行。

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鹿洞（Deers Cave）

穿过鹿洞（Deers Cave）巨大的入口，你就可以进入到世界上已知的第二大洞穴通道，世上第一大洞穴为在2009年在越南发现的韩松洞。

其实，站在鹿洞入口处就可以闻到上百万只蝙蝠多年来的刺鼻的排泄物的味道，鹿洞全长超过2公里，洞内筑有方便游客参观的栈道。鹿洞的另一个景点就是被称为“伊甸园”的另一端洞穴，哪里还有地下水无休止地流出，这个逆光的洞口非常漂亮哦！

鹿洞有鹿吗？曾经这里有鹿群出没，所以才取名鹿洞。



就在洞口有一条小溪，由于蝙蝠粪(Guano)的都融入和水中，使河水含有鹿所需的营养，吸引着鹿群来喝咸水。但也是因为这里原因，也引来了当地猎人在周围埋伏捕鹿，所以现在再也没有鹿出现了。

这个巨大鹿洞里数百万的蝙蝠在这里栖息，每到傍晚时分五点至6点钟的时候，上百万只的蝙蝠会呈现一场精彩绝伦的演出。在天气好的时候，有不计其数的蝙蝠会从栖息的洞穴中蜂拥而出去觅食，这些百万蝙蝠出动的情况就如一缕缕黑烟从黑洞中飞出，在天空中飞舞盘旋，非常地壮观！

朗洞（Lang Cave）

朗洞是我们参观的四个岩洞中最小的一个，同时也是最精美的一个。朗洞就在鹿洞隔壁，洞内有极其漂亮的壁纹。经过百万年的岁月，洞内出现了许多的钟乳石、石笋，洞内有少许的装饰灯光打在钟乳石上更添了一份神秘感，天然的凋琢真的极美了！

朗洞和鹿洞是通过国家公园的木桥步道，大概步行一个小时就能到达，期间还能欣赏奇花异草和各种昆虫小动物。

清水洞（Clearwater Cave System）

清水洞是因为一条长长的极度纯净地下河水而闻名，流经180公里的地下河在你脚下奔流不息。这个清水洞被公认为东南亚最长的洞穴，及世界第七长洞穴。

但要进清水洞需要登陡直的200级阶梯，需耗少少的体力。清水洞的洞口长有一种罕见的植物“一叶草”（Monophileo Pendula），这个一叶草据说只有此处能寻到，是受保护的植物。

要到达清水洞只能搭小船，小船靠岸后有搭建可供大家休息吃午餐，这里的河水潺净洁澈，游客们偶尔还会在这条河里畅游，很有意境哦！

风洞（Wind Cave）

风洞和清水洞是邻岩洞，所以要到达风洞也同样要乘搭小船。

风洞之所会有如此的称号是因为洞内有个窄小的洞口，常年都有凉风吹过，探访者经过都会想站在那个洞口吹吹自然的凉风，让精神爽朗起来！

风洞的优美也是一大看点，你会看见千姿百态的钟乳石，可以发挥恣意想象。

洞内更有一个被称为是“帝皇之室”（King Chamber）的地下宫殿，精美绝伦的钟乳石、石笋和石柱让人不禁哗然。

挑战高危险性的Pinnacles

欣赏了这些大自然的鬼斧神工后，我们又要继续我们的行程前往具有挑战性的尖峰石阵（The Pinnacles）。

在位于姆鲁国家公园的丛林深处，有一排排被大自然侵蚀得像刀片般的石灰岩地貌，被称为是尖峰石阵（The Pinnacles）。如果想要一睹这个石林的壮丽，首先我们必须乘船大约1小时到 Kuala Litut，这里是通往我们今晚5号营地住宿（Camp 5） 的步道起点，大家准备好背着你的所需品穿越在9公里的热带雨林泥泞路，度过几条小河，去Camp 5的小路几乎90%都是平路，一路上用鹅卵石标示的路面，路上要经过两座横跨在小溪上的吊桥，大约需要3小时的时间才能到达Camp 5。

Camp 5长样子？

其实5号营地（Camp 5）并不是大家想象的要搭帐篷、简陋的地方。这里的风景优美，还有一条清澈见底又清凉的河流。

Camp 5设备算是非常齐全，基本设施如水电、浴室、厨房、通铺型房间。宿舍是由数个高脚屋组成，整个宿舍大概能容纳50人。睡觉的地方就是大统铺，上面有一个个薄款睡垫，还有可以让你晾衣服的地方。

Camp 5 有一个开敞式的用餐区和一个宽敞的厨房，厨房设备也非常齐全，里面提供炊具及餐具，还有煤气炉，油盐酱醋也样样不缺，所以在这里煮食很方便；卫生间也是大家也关注的地方，里面有两个淋浴间和两间厕所，里面也有提供卫生纸，而且非常干净。唯一的缺点就是这里没有热水器，大家必须做好准备冷水淋浴。

营地靠发电机发电，电力不足，所以在傍晚六点前房间是没有灯光。这里完全不能就收到网络讯号，靠对讲机和国家公园总部联系。

开始艰巨挑战！

隔天早上5.30am我们就起床洗漱吃早餐，因为6.30am我们就要开始我们的挑战了！从Camp 5 同往尖峰石阵的路线全程长2.4km，别看小这个轻飘飘的个位数，这个是对体力和意志力最艰辛的挑战。

登山者必须先爬上1200米的高山，最后阶段的路程几乎垂直攀爬，非常陡峭，而且有些地方需借助绳索，手脚并用攀爬多条铁梯，才能继续前进。登山者还需必须背着至少3公升的食用水和午餐饭盒，还有其他个人必需品一起上山，但每到达一个check point都可以留一支水在那里，减轻负担。

要爬上Pinnacles山顶不是每个人都能做到，但若体力不济的话，可到到第一个Check point “Small Pinnacles”拍照留念，毕竟登山这件事志在参与，尽全力就好但别太强迫自己。

一个具有良好体格的成年人大约需要10小时才能往返一次尖峰石阵。

到Camp 5要带什么？

更换的衣物

-建议速干衣物为佳，或是瑜伽长裤：

-1套-晚上睡觉的衣物

-2套-登山运动衣物

最少3个塑胶袋（装肮脏衣物）

爬山包

舒服的运动鞋（适用于在树林的步道）

登山塑胶鞋（Kampung Adidas）

长鞋袜 2-3双

睡袋

手电筒

2个充电宝&相机备用电池（Camp 5 没有充电的地方）

个人药物

巧克力能量棒

毛巾

手套

洗漱用品

空水瓶最少4个500ml

防蚊液

Camp 5 有防蚊帐可以出租

防水外套／雨衣（下雨适用）

枕头（若需要）

拖鞋

防晒霜

罐头食品（足够三天食用）

个人必需品（卫生棉、red bull饮料）

一些现金

Camp 5有免费饮用水提供

Camp 5 只有卖一些零食和汽水（价钱昂贵）

The Pinnacles尖峰石阵小贴士

至少两个月前锻炼身体，保持体力

Kampung Adidas最适合登山，可以在美里（Miri）任何的杂货铺买到



另外请Porter帮忙背行李的价格大约是RM 150/way （限背15KG物品）

携带登山小背包（可以装得下3公升的饮用水）

一定要随身带巧克力能量棒

通过姆鲁国家公园报名的登山团，需自备3天2夜罐头食物，自己煮食；若私人旅行社报名含有私人向导可以帮你煮食、携带食物。

高危险活动，登Pinnacles必看！

陡峭的坡度 -海拔1200米 （下山比上山更具挑战性，耗费的时间更长）

必须在早上11.30am前到达顶端，因为在11.30am必须准时从山顶下山。

携带足够饮水，以免脱水。

锋利的岩石表面湿滑，非常容易摔倒割伤。

保持精神集中，疲倦的话请停下休息，以免失去重心而踩空跌倒

必须服从向导的指示。

有惧高症的朋友，报名前必须先考虑清楚。

感到体力不支／感不适，必须停止继续往上爬，不可以勉强。

必须时刻确保自己的安全，若发生意外，救援队将难以立刻救援送院。

姆鲁国家公园住宿

Mulu Marriott Resort&Spa

在姆鲁国家公园里尽然隐藏着五星级酒店，真的让人难以置信！酒店有安排机场接送，而且住宿环境也在树林和河流，是个非常优美的环境。除了，有条件非常好的房间、泳池和健身房，这个地方像是唯一有wifi有地方了，虽然讯号有些弱。

除了五星级酒店，另一个不错的住宿选择就是国家公园提供的条件不等的住宿，有兴趣的朋友可以浏览知道详情：

http://mulupark.com/accommodation/

姆鲁国家公园旅游贴士

携带驱蚊水，雨林的蚊子还是相当多。

推荐带雨衣，因为常下雨。

如果不参与trekking和cave adventure，T恤短裤随便一双运动鞋就可以了。如果自己想多走走或参加trekking，最好防水登山鞋。

切记带手电筒，因为参观洞穴内灯光昏暗，需要电筒照明前路。

姆鲁国家公园入门票：

本地游客 RM 15；外国游客 RM30

游后感：这一次到姆鲁国家公园真的是印象非常的深刻，不管是百万只蝙蝠出动的场景或是那么大一个洞穴里面美轮美奂的钟乳石，当下真的感叹大自然的奥妙！看到那么美丽的同学真的好像试试看住在里面是一种怎么样的感觉。

这我第一次爬山，所以这一趟旅程让我战战兢兢，因为缺乏锻炼而怀疑自己的体力是不是连9KM 的Camp 5 都抵达不了。但结果并不是我想象的那么差，虽然没有成功登上最顶端，但我已经尽最大的能力到达2KM处，剩下的400M高危险区是因为惧高症的因素而决定放弃。相信哪一天我克服了惧高症，到达顶峰肯定不成问题！

最后，还是要提醒大家不要轻视这短短的2.4KM的路程，这并没有你字面上看到的那么轻松就能到达，真的需要耗费非常多的体力。我是第一次尝试到汗如雨下的感觉，也感受到了什么是上山容易，下山难，这个下山真的是太难了！况且，我是一个人下山，少了队友，多了慌张和孤独感，所以下山的路程变得更艰辛了。要挑战的朋友真的要好好锻炼自己哦！

姆鲁国家公园5天4夜行程

DAY 1

抵达Mulu机场Check-in —> Mulu Marriott Resort—> 因为下雨行程取消

DAY 2

参观朗洞（Lang Cave）—> 鹿洞（Deer Cave）—->观赏百万蝙蝠出动

DAY 3

Mulu Marriott河边搭乘长舟—>本南族村（Kampung Batu Bungan）—> 风洞（Wind Cave）—> 清水洞（Clearwater Cave System）— Kuala Litut —> Camp 5

DAY 4

Camp 5—>尖峰石阵 Pinnacles—> Camp5

DAY 5

Camp 5 —> Kuala Litut—>搭乘长舟—> Mulu Marriott —>Mulu机场